A Varese ore di freddo e paura per un gruppo di sette speleologi bloccati in grotta al Campo dei Fiori

E’ stata una notte di freddo e paura per un gruppo di speleologi rimasti bloccati in una grotta al Campo dei Fiori dopo un incidente occorso ad uno di loro.

Il gruppo, composto da sette persone, era entrato nella grotta Schiaparelli sabato mattina per un’esplorazione, quando uno degli speleologi si è ferito in un punto in cui il percorso nella grotta era già abbastanza avanzato. Il gruppo a quel punto si è diviso e mentre tre degli speleologi sono tornati indietro per andare a chiamare i soccorsi, gli altri tre sono rimasti con il compagno ferito.

L’organizzazione dei soccorsi ha richiesto un certo e tempo e i quattro rimasti al freddo nella grotta sono riusciti a tornare in superficie solo dopo la mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino XIX Delegazione lariana di cui fa parte il gruppo Varese 1, i Vigili del fuoco di Varese e i soccorritori della Croce Rossa di Varese.

Per lo speleologo ferito, un ragazzo di 20 anni, si è reso necessario il ricovero per medicazioni e accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto in codice verde.

(Immagine di repertorio di un intervento del Soccorso alpino)