Australia amara per Bellucci: fuori al secondo turno delle qualificazioni

Si ferma alla seconda partita delle qualificazioni l’avventura di Mattia Bellucci agli Australian Open. Dopo la vittoria all’esordio contro lo slovacco Kovalik, il 22enne di Castellanza si è arreso al californiano Emilio Nava con il punteggio di 6-4 6-3.

Bellucci ha pagato caro un black out a cavallo delle due frazioni: il primo set era filato in perfetta parità con entrambi i contendenti bravi a mantenere il servizio. Nava però è riuscito a operare il break proprio al decimo gioco, conquistando il 6-4 e portandosi così in vantaggio.

In quel momento Mattia ha accusato il colpo ed è crollato nei primi game del secondo parziale con Nava, al contrario, che si è galvanizzato portandosi sul 3-0 a suon di aces. Scambi in cui Bellucci è rimasto quasi a secco (perso a zero il primo game e a 15 i due successivi). Il mancino varesotto si è scosso da lì in avanti e ha tenuto il servizio nei tre successivi turni di battuta ma Nava non ha mai concesso break e ha chiuso i conti 6-3 anche nel secondo parziale.

Un peccato, perché era stato proprio il cemento di Melbourne a permettere a Bellucci un grande balzo verso l’alto nella classifica ATP lo scorso anno. Il giocatore della MXP Tennis Academy perderà quindi diversi punti nel ranking e sarà costretto a ripartire da una posizione più vicina a quota 200. Ora Mattia dovrebbe restare in zona per disputare il Challenger Bangkok Open 3 (dal 15 gennaio) e provare quindi a rimettere subito “benzina” nel proprio motore.