Australian Open, Bellucci parte bene: battuto Kovalik in tre set

Mattia Bellucci supera il primo turno delle qualificazioni agli Australian Open di tennis, primo torneo stagionale del Grande Slam. Il tennista di Castellanza ha battuto il più esperto slovacco Jozef Kovalik in tre set: 6-1, 4-6, 7-6 il punteggio con “Bellux” che si è aggiudicato il tie-break per 10-5.

Dopo un primo set eccellente da parte del mancino nato a Busto Arsizio, la partita si è fatta più equilibrata: Kovalik ha ottenuto l’unico break a favore dell’incontro e ha allungato il match al terzo parziale. Qui entrambi i giocatori hanno mantenuto il servizio per tutti i dodici giochi confermando l’equilibrio creatosi sul campo 11.

A quel punto Kovalik ha iniziato meglio il super tie-break (quello nel terzo set si gioca ai dieci punti) portandosi sul 4-2 e facendo sudare freddo i tifosi dell’azzurro. Bellucci però si è ritrovato subito, attaccando sul rovescio dell’avversario e forzando tre errori consecutivi. Dal 5-4 per Mattia si è così passati al 10-5 finale che ha consegnato il passaggio del turno al tennista di Castellanza.

Nel secondo turno delle qualificazioni ci sarà per Mattia un osso molto duro, l’americano Emilio Nava, che ha eliminato l’altro italiano Luciano Darderi in due set equilibrati, 7-6 6-4. Nava è attualmente numero 147 al mondo e ha già incontrato Bellucci in due occasioni (entrambe nel 2023) con il bilancio in perfetta parità: il californiano vinse in tre set al primo turno del Challenger di Saint-Tropez, il varesotto trionfò nella semifinale del torneo di Malaga. Ora la terza sfida, la più importante.