Castellanzese, battuta d’arresto con il Villa Valle. Neroverdi sconfitti dalla squadra di Sgrò. Il vantaggio di Colombo dal dischetto viene pareggiato dal gol di Hyka, con il Villa Valle che ribalta la situazione con la rete di Paris prima dell’intervallo. Nella ripresa, il gol di Martini mette le distanze dalla Castellanzese, che riapre il match a sette dal termine con Bigotto. A vincere sono però i giallorossi, che si presentano più volte dalle parti di Poli, attento e bravo a contenere le incursioni avversarie.

CRONACA (a cura dell’ufficio stampa della Castellanzese)

Mister Scalise, con gli uomini contati visto il forfait di Rondanini, Reggiori e Bernardi, parte con la difesa a quattro, affidandosi a Tirapelle e Ayokoue come braccetti esterni, con Boccadamo al rientro dopo la squalifica e Lusha a fianco di Colombo. Il Villa Valle invece in partenza, rispetto alla partita contro la Varesina, lascia in panchina sia Guidelli sia Ferrario, sostituiti rispettivamente da Paris e Siani.

Villa Valle più propositiva in avvio, che si presenta maggiormente in attacco, subendo però la ripartenza dei neroverdi che conduce al vantaggio ospite al ventiseiesimo dagli undici metri con Roberto Colombo, bravo a realizzare il rigore conquistato da Boccadamo per il fallo subito da Giorgi appena dentro l’area di rigore.

La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, con Hyka che pareggia i conti in semirovesciata – sulla respinta della traversa colpita da Martini da due passi – che non lascia scampo a Poli, che subisce il raddoppio cinque minuti più tardi con un’altra semirovesciata, questa volta di Paris, con la palla che sbatte sulla traversa e susseguentemente sulla linea. L’arbitro di Ciampino decreta la rete dei giallorossi, che ribaltano la situazione in pochi minuti, sfiorando anche il terzo gol al quarantesimo con il destro a giro di Siani, terminato sul fondo del campo.

Ripresa che si apre con il Villa Valle vicinissimo alla terza marcatura, con il rigore in movimento di Hyka sul quale si oppone ancora Poli che però nulla può sul tiro di Martini quattro minuti più tardi dal limite dell’area che termina all’incrocio dei pali.

Neroverdi a trazione anteriore, con l’ingresso in campo di Chessa e Bigotto al fianco di Colombo, ma è il Villa Valle che continua ad attaccare, sfiorando il poker con il tocco da due passi di Ferrario, imbeccato da sinistra da Moretto, sul quale ancora una volta Poli salva il risultato, tenendo i suoi in partita.

Colombo ha l’opportunità di riaprire la partita a dieci dalla fine ma il mancino dell’attaccante neroverde da due passi viene intercettato da Offredi, che si rifugia in calcio d’angolo; la costanza della Castellanzese viene premiata al trentottesimo con il gol di Bigotto che riapre i giochi ma i giallorossi riescono a controllare il ritorno degli ospiti, provando a chiudere il match, ma il sempre attento Poli riesce a sventare i pericoli nella propria area.

TABELLINO

VILLA VALLE – CASTELLANZESE 3–2 (2-1)

RETI: 26’ pt rig. Colombo (C), 33’ pt Hyka (VV), 38’ pt Paris (VV), 7’ st Martini (VV), 38’ st Bigotto (C)

VILLA VALLE (4-3-1-2): Offredi; Marocco, Paris, Lancini, Giorgi; Chiossi, Mehic, Sternieri (28’ st Moretto); Martini (40’ st Varano); Hyka (28’ st Ferrario), Siani. A disposizione: Zorzi, Mocchi, Guidelli, Valota, Coly, Gualdi. Allenatore: Marco Sgrò

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli; Tirapelle, Compagnoni, Vavassori (10’ st Sassaro), Ayokoue; Boccadamo, Mandelli, Areco (10’ st Arrigoni), Valsecchi (22’ st Bigotto); Lusha (10’ st Chessa), Colombo. A disposizione: Spada, Marchioro, Pandini, Marmo. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Davide Testoni di Ciampino; assistenti Marco Tonti di Brescia e Axel Mastroianni di Mantova

AMMONITI: 14’ pt Vavassori (C), 21’ pt Compagnoni (C), 47’ pt Mandelli (C), 48’ pt Martini (VV), 23’ st Chessa (C), 24’ st Hyka (VV)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 3’ + 4’

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale Castellanzese 1921)