Formula, biglietti e orari: la guida alle Final Four di Coppa Italia a Varese

Quattro squadre per un trofeo da alzare al cielo e una coccarda da cucire sulle maglie. Le Final Four di Coppa Italia di hockey su ghiaccio vanno in scena per il secondo anno consecutivo alla Acinque Ice Arena di Varese, grazie all’intraprendenza dell’HCMV (i Mastini) e con la regia dell’agenzia Yop. Si gioca sabato 20 e domenica 21: ecco le principali informazioni per assistere alle partite e seguire la manifestazione.

IL PROGRAMMA



Semifinali (sabato 20) – Ore 15: Pergine Sapiens – ANet Appiano Pirates | Ore 19: Mastini Varese – Caldaro Rothoblaas

Finale (domenica 21) – Ore 19,30: Finale in gara unica

I BIGLIETTI

Piattaforma ufficiale: Liveticket

Mercoledì: ore 14-22, prelazione posto abbonati HCMV

Giovedì: vendita libera abbonamenti (3 partite)

Venerdì: vendita libera biglietti (singole partite)

Sabato/domenica: vendita eventuali biglietti residui al palaghiaccio

I PREZZI

Semifinali (ogni singola partita)

Tribuna Centrale 34 euro | Tribuna Laterale 24 euro | Curva Gold 18 euro | Curva 14 euro

Finale (singola partita)

Tribuna Centrale 39 euro | Tribuna Laterale 29 euro | Curva Gold 20 euro | Curva 16 euro

Mini abbonamento (tre partite)

Tribuna Centrale 68 euro | Tribuna Laterale 48 euro | Curva Gold 36 euro | Curva 28 euro

IL REGOLAMENTO

Le vincenti delle due semifinali in gara secca danno vita alla finalissima di domenica.

Partite da 60′ suddivise in tre tempi da 20′ ciascuno. In caso di parità: supplementare di 20′ a 5 vs 5 con la regola del golden gol (chi segna per primo vince). In caso di ulteriore parità: serie di shootout (rigori)

COME SEGUIRE LE PARTITE

TV – La televisione federale FISG TV trasmette le partite in diretta a pagamento

Radio – La radio ufficiale è Radio Village Network (online)

VareseNews – Il nostro giornale offre una copertura completa e gratuita con il liveblog #direttaVN attivo da venerdì 19 gennaio.

ALBO D’ORO RECENTE*

2016: Valpellice; 2017: Milano; 2018: Milano; 2019: Caldaro; 2020: Merano; 2021: Unterland; 2022: Unterland; 2023: Varese.

* da quando la Coppa è disputata solo da formazioni di Serie B/IHL