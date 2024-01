L’influenza dilaga e mette sotto pressione i PS: la Sette Laghi apre 14 letti in più, la Valle Olona 12

Sono stati giorni di grande affollamento e complessità al pronto soccorso di Varese che, dal 27 dicembre al 7 gennaio ha vissuto giorni impegnativi. Se gli accessi sono stati ridotti durante i giorni di festa come il 31 dicembre e il primo gennaio o il 6 e 7 gennaio ( con una media attorno ai 120 accessi al giorno) in altri si sono toccate punte importanti fino a 170 richieste. I giorni più difficili, con l’indice di sovraffollamento massimo, però, sono stati proprio in concomitanza delle festività: il ritmo di dimissione dai reparti, anche e soprattutto a causa della mancanza di servizi attivi sul territorio per le dimissioni protette, ha congestionato la barellaia costringendo ad attese prolungate in PS per un letto in reparto.

Per alleviare questa pressione, da oggi l’Asst Sette Laghi ha attivato 14 nuovi posti letto di area internistica al terzo piano del monoblocco grazie all’assunzione di tre medici internisti, mentre altri 5 letti per subacuti sono a disposizione al Centro di Cunardo delle Terrazze per quei pazienti che, pur avendo superato la fase critica, non sono in grado di rientrare al domicilio.

Letti extra a supporto del PS ci saranno dal 15 gennaio anche all’Asst Valle Olona che aprirà ulteriori 12 letti di cure subacute, mentre il centro medico di Tradate Maugeri riserverà 5 letti subacuti per le esigenze delle due aziende ospedaliere varesine.

Per ampliare l’offerta di cura relativamente al periodo dell’epidemia influenzale, Ats Insubria mette a disposizione oltre 300.000 euro da destinare all’Asst Valle Olona e quasi 172.000 per la Sette Laghi. Altri 300.000 euro rimarranno nelle disponibilità per gestire ulteriori emergenze legate al periodo influenzale, in vista di accordi con altre strutture disponibili ad attivare letti subacuti.