Nico Mannion sfida la capolista: “Con Venezia servirà tutta la nostra energia”

È uno degli acquisti più importanti effettuati dalla Pallacanestro Varese negli ultimi anni e, con il suo talento e i suoi canestri, è stato decisivo nel rilanciare la Openjobmetis sia in LBA sia in Fiba Europe Cup. Parliamo di Nico Mannion, nuovo idolo di Masnago (il “Basket Siamo Noi” ha venduto mille magliette con la sua caricatura), che ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida interna di domenica 14 gennaio contro l’Umana Venezia.

«Veniamo da quattro vittorie nelle ultime quattro gare – ricorda il “Red Mamba” – ma domenica siamo chiamati a un impegno difficile contro l’attuale capolista del campionato di Serie A (la Reyer ha 22 punti: 11 vittorie e 4 sconfitte ndr). Per avere la meglio dovremo riuscire a fare le nostre cose, cominciando però a dando il massimo in allenamento. Dovremo essere pronti».

Mannion condivide l’opinione di molti tifosi e addetti ai lavori: per reggere l’urto della formazione di Spahija, la Openjobmetis di Bialaszewski non deve rinunciare alla propria indole, ovvero di squadra capace di correre il campo e di giocare a ritmi alti. «La chiave del match è legata al fatto che dovremo giocare la nostra pallacanestro, mettendo in campo tanta energia e difendendo molto bene. Fisicamente loro sono ben attrezzati (tra gli ultimi arrivi c’è il massiccio pivot Kabengele ndr) quindi dovremo essere pronti sotto questo aspetto, ma anche da quello mentale avremo bisogno di energia».

La società del presidente Toto Bulgheroni, nel frattempo, ha annunciato che la partita della Itelyum Arena si giocherà di nuovo con il “tutto esaurito”. «Già contro Reggio Emilia si respirava un’atmosfera bellissima – conclude Mannion – Con un altro “sold out” mi aspetto le stesse sensazioni».

