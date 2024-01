Partono i lavori per la nuova piazza pedonale di Travedona Monate

Sono cominciati lunedì 8 gennaio i lavori per la realizzazione della nuova piazza in centro a Travedona Monate. L’area interessata dal cantiere è quella di fronte al Municipio, tra via Cavour e la Sp 36.

Scopo del progetto è quello di trasformare il vecchio piazzale in un’area pedonabile completamente rinnovata e fruibile a tutti cittadini. Un intervento che ha anche l’obiettivo di dare un nuovo volto al centro del paese e renderlo più accogliente. La fine dei lavori è prevista in tarda primavera.

«Questo progetto – commenta l’amministrazione comunale di Travedona Monate – segna una fase fondamentale per la trasformazione del nostro centro urbano, promettendo di migliorare la qualità della vita dei residenti e di creare uno spazio accogliente per l’intera comunità. La nuova piazza sarà un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro amato Comune, offrendo un ambiente urbano rinnovato e fruibile a tutti. Siamo curiosi di vedere l’evoluzione di questa piazza, che contribuirà alla crescita e alla bellezza del nostro contesto locale. Ringraziamo tutti i colleghi, gli uffici e la sindaca Laura Bussolotti per l’impegno e la perseveranza nel portare a termine questo progetto».