Torna la gioeubia a Gallarate: quest’anno si brucia ad Arnate

Si avvicina l’ultimo giovedì di gennaio e come ogni anno è il momento della gioeubia, la grande festa comunitaria in cui ci si trova intorno al falò. A Gallarate come sempre organizza la Pro Loco, che quest’anno brucerà il fantoccio ad Arnate, al campo sportivo dell’oratorio.

La festa sarà accompagnata dalla grande risottata con il pentolone del Guinness del 1998, oltre a ovviamente a patatine, salamelle e altre specialità cucinate dai volontari dell’oratorio.

L’appuntamento come da tradizione è all’ultimo giovedì di gennaio, il 25, ma se piovesse si rinvia a sabato 27 gennaio.

La gioeubia, le cui origini sono incerte, festeggia la fine del periodo più duro dell’inverno e annuncia l’arrivo di un nuovo ciclo. Un rito antico di origine contadina, legato come altri al passaggio da un anno all’altro, riscoperto e oggi celebrato in tutta la zona della Lombardia occidentale, ma in particolare nella pianura a Nord di Milano e lungo il fiume Ticino.