Asst Sette Laghi ha chiesto in Regione 7 medici di famiglia per Gavirate e altri 6 comuni limitrofi

Martedì scorso, nella sede della direzione dell’Asst Sette Laghi a Varese, il Direttore Sociosanitario, Giuseppe Calicchio, assistito dai Responsabili delle Cure Primarie, Stefano Taborelli, Igino Zoccarato, e dal Direttore del Distretto di Laveno, Claudio Chini, ha incontrato i sindaci di Gavirate, Silvana Alberio, di Biandronno, Massimo Porotti, e il ViceSindaco di Bardello con Malgesso e Bregano, Emilio Di Donato per fare il punto sul tema dei medici di medicina generale in servizio in quell’ambito territoriale, che comprende, oltre a Gavirate, anche i Comuni di Bardello con Malgesso e Bregano, Brebbia, Monvalle, Besozzo e Biandronno, per un totale di circa 26.828 cittadini assistibili (cioè con più di 14 anni).

ASST Sette Laghi, ha confermato ai sindaci di aver inviato in Regione la comunicazione circa gli ambiti carenti, ovvero la stima del fabbisogno di Medici di Medicina Generale da assumere per realizzare una situazione il più possibile vicina a quella definita dal rapporto ottimale tra Medici e assistiti. In particolare, per l’ambito territoriale di Gavirate, la richiesta riguarda 7 Medici di Medicina Generale. La procedura regionale di reclutamento sarà espletata contemporaneamente in tutte le ASST di Regione Lombardia il giorno 6 maggio, con la scelta dell’ambito da parte dei candidati che hanno presentato apposita domanda.

«Attendiamo la chiusura del bando regionale – ha spiegato il DSS Calicchio – ma siamo convinti che le premesse siano le migliori per trovare ulteriori rinforzi per la medicina territoriale dell’ambito di Gavirate».

I tre amministratori si sono detti soddisfatti dell’esito del confronto: «Nell’incontro è emersa con chiarezza che la volontà di collaborare e, soprattutto, di comunicare le scelte e i cambiamenti che inevitabilmente influenzano i territori e la popolazione, può portare alla ricerca e alla trovata di soluzioni efficaci – È stata sottolineata l’importanza di garantire che nessuna parte del territorio rimanga scoperta, auspicando che i nuovi medici si distribuiscano in modo equo sul territorio, considerando la loro svincolata scelta in quanto liberi professionisti. Si è altresì chiesto che, in futuro, si possano prevenire i disagi alla popolazione anticipando gli atti propedeutici per le eventuali sostituzioni dei medici che decideranno di trasferirsi o pensionarsi. Si è evidenziato che tali decisioni vengono comunicate anticipatamente alle istituzioni sanitarie, e pertanto si auspica che ci sia un coordinamento efficace per gestire tali situazioni nel migliore dei modi».

I disagi lamentati dai cittadini sono parzialmente rientrati grazie a una dottoressa che riceve a Gavirate mentre due medici gestiscono l’ambulatorio temporaneo a Biandronno.