Una “Mirabile visione” per il Dantedì albizzatese

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata alla celebrazione del poeta fiorentino Dante Alighieri e alla sua opera, il Comune di Albizzate propone la proiezione del film “Mirabile Visione: Inferno” di Matteo Gagliardi.

La pellicola, del 2023, rilegge la Divina Commedia in una chiave contemporanea; novelli Virgilio sono una professoressa di liceo e un prete, che guideranno la discesa agli inferi del nostro tempo, dimostrando come, a distanza di più di 700 anni, i vizi dell’uomo prendono forme diverse ma non cambiano; oltre a questi, però, esiste una speranza, un messaggio di rinascita da cogliere e perseguire. Attraverso Dante è ancora possibile interrogarsi sulla propria vita, emozionarsi, provare a comprendere quale sia la retta via da non smarrire.

Il film sarà proiettato venerdì 22 marzo presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate, a partire dalle 21. L’ingresso è gratuito.