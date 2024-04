A Saronno sfila la pace col grido degli studenti delle scuole

A Saronno sfila la pace. Terza edizione della manifestazione organizzata dal coordinamento “Quattro passi di pace” che riunisce oltre 20 associazioni saronnesi.

Coinvolte tutte le scuole di Saronno che martedì 9 aprile, dopo lo spostamento causa maltempo dell’evento (fissato per lo scorso 27 marzo), hanno colorato le vie del centro cittadino.

Ritrovo in piazza Avis e poi corteo con tanti striscioni, cartelli e vessilli con la richiesta di pace, di cessate il fuoco e di fine delle guerre in corso nel mondo, in particolare in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

‘’Vogliamo la pace in tutto il mondo’’. Questa la frase ripetuta a gran voce dai circa 1500 studenti che si sono riuniti in piazza. A manifestare in piazza una rappresentanza degli alunni delle scuole primarie e secondarie della città.