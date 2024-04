Agrivarese è in arrivo in città: la parola agli agricoltori

In una manifestazione come Agrivarese in città, promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto agricolo che si terrà domenica 7 aprile ai Giardini Estensi e a Villa Mirabello, sono gli agricoltori i veri protagonisti.

Lo scopo della popolare manifestazione è infatti quello di promuovere il patrimonio agricolo e storico culturale locale e un’alimentazione sana e di qualità. Ma quando si passeggia tra animali, fiori e produzioni alimentari, dietro a tutto questo c’è l’attività degli agricoltori varesini, la loro tradizione, la loro sapienza.

Agrivarese in città, con i suoi stand colorati e i suoi eventi, dà loro un giusto momento annuale di visibilità, in una giornata di festa e amata dai bambini e dalle famiglie.

Per questo abbiamo provato a chiedere ai due principali rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, Confagricoltura e Coldiretti, cosa significa Agrivarese in città per loro e come sta andando l’agricoltura varesina.