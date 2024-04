Al via le assemblee 2024 dei gruppi merceologici di Confindustria Varese

Tornano le assemblee dei gruppi merceologici che compongono la compagine associativa di Confindustria Varese. Si parte mercoledì 3 aprile 2024 con l’assise delle imprese del comparto “Alimentari e Bevande” e si chiude lunedì 22 aprile con quella delle attività produttive delle “Meccaniche” e delle “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”.

FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Si tratterà, come ogni anno, di un’occasione per fare il punto sulla situazione economica nei vari comparti produttivi e di servizio del territorio e per affrontare argomenti di stretta attualità per le imprese attraverso il contributo di docenti universitari, rappresentanti del sistema Confindustria e manager. Al centro dell’attenzione, quest’anno, le tematiche legate a importanti transizioni come quella della digitalizzazione e della sostenibilità, ambientale, sociale e di governance, ma anche a nuovi progetti avviati da Confindustria Varese per perseguire le linee strategiche delineate nel Progetto #Varese2050.

ASSEMBLEE ELETTIVE

A volte singolarmente, a volte con assemblee congiunte che riuniranno diversi settori, anche non strettamente legati fra loro, i vari Gruppi Merceologici daranno vita a momenti tra i più importanti all’interno della vita associativa. Quest’anno le assemblee saranno elettive. Le imprese saranno dunque chiamate a rinnovare i vertici dei singoli Gruppi, con le elezioni dei componenti dei vari Consigli, i loro Presidenti, i rappresentanti della Piccola Industria e i delegati all’Assemblea Generale. La prima assemblea in programma è quella del Gruppo Merceologico “Alimentari e Bevande”, che si terrà