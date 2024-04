Anche il consiglio comunale di Malnate si oppone alla “tassa della salute” dei frontalieri

Malnate approva all’unanimità l’ordine del giorno che si oppone alla cosiddetta “tassa della salute” dei frontalieri, uno dei punti più contestati nella nuova normativa entrata in vigore da gennaio 2024.

È successo ieri sera, durante il consiglio comunale: «Un risultato a cui teniamo molto – ha spiegato la sindaca Irene Bellifemine – perché i Frontalieri sono un gruppo molto presente nella nostra città: sono circa 1.700, poco meno del 2% di tutti i lavoratori italiani che ogni giorno attraversano il confine con la Svizzera. Una minoranza importante, che abbiamo il dovere di tutelare da quella che da molti addetti ai lavori è stata definita una norma anticostituzionale. Per questo siamo in stretto contatto anche con Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera, che ha espresso interesse e soddisfazione per il risultato di oggi».

Un risultato raggiunto all’unanimità, che ha confermato il mandato per l’invio al governo. Malnate, come previsto, si allinea quindi alla tenenza che sta seguendo il territorio riguardo a questa norma, così come confermato anche in consiglio comunale a Varese, svoltosi pressoché in contemporanea.

Un altro punto all’ordine del giorno approvato all’unanimità ha riguardato il Piano Comunale di Protezione Civile. L’assessore Paolo Albrigi, affiancato dall’architetto Campoleone, ha presentato dettagliatamente il Piano e la sua rilevanza preventiva, evidenziando il frutto di cinque anni di lavoro sinergico tra tecnici, forze dell’ordine, amministratori e volontari. L’architetto Campoleone ha sottolineato il successo delle campagne di sensibilizzazione come “Io non rischio”, coinvolgendo istituzioni, enti, scuole e commercianti. Il sindaco ha invitato tutti a caricare il piano sull’Applicazione MapRisk per una maggiore diffusione.

La sindaca Bellifemine, pur consapevole delle difficoltà interne, si ritiene soddisfatta di aver concluso positivamente queste import. Resta ora da attendere l’approvazione del Consuntivo di Bilancio, argomento che verrà trattato nell’ultimo consiglio utile del 29 aprile, durante il quale non sarà possibile presentare mozioni in quanto si sarà già in periodo di campagna elettorale.