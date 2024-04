Escursione su due ruote, dal Monastero di Torba a Casa Macchi

Escursioni su due ruote a contatto con la natura per conoscere la storia dei luoghi del territorio. Il primo appuntamento è per il fine settimana (domenica 14 aprile, i prossimi appuntamenti sono poi il 5 maggio, 9 giugno, 15 settembre) e permette di scoprire la Valle Olona pedalando. Si parte dal Monastero di Torba, sito UNESCO insieme a Castelseprio e primo bene FAI, per arrivare a Morazzone alle porte di Casa Macchi, ultimo Bene FAI nel varesotto.

5 maggio 2024 | Lungo la ferrovia: da Torba al Mulino del Trotto

Seguendo un tratto della storica quanto celebre ferrovia della Valmorea, infrastruttura rimasta abbandonata ma che negli anni Venti del secolo scorso era diventata un importante collegamento con la Svizzera, si attraversa Castiglione Olona per arrivare fino al Mulino del Trotto nel territorio di Cagno nella Valle del Lanza. Si tratta di un percorso complessivamente di 26 km (andata e ritorno) che va a toccare due luoghi simbolo: se infatti Castiglione Olona è borgo dalla storia antica definito “un’isola di Toscana in Lombardia” che custodisce un’importante Collegiata con gli affreschi di Masolino da Panicale, il Mulino del Trotto è testimone di una storia secolare più rurale, ma altrettanto significativa per il territorio circostante. Inoltre, nel 1912 vide la nascita di Felice Mina che, con Manzù, Messina e Marini è considerato uno tra i più grandi scultori figurativi del 900 italiano.

9 giugno 2024 | Industria e scienza: da Torba al planetario di Tradate

Si parte dal Monastero di Torba e si arriva all’EcoPlanetario di Tradate. Si tratta di un percorso complessivamente di circa 20 km (andata e ritorno) in cui sarà possibile osservare un importante patrimonio di archeologia industriale, testimone di una realtà lavorativa che animò la Valle Olona fino agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Si giunge poi all’EcoPlanetario, struttura di ultima generazione nel cuore del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

15 settembre 2024 | Da monastero a monastero: da Torba a Cairate

Un’escursione tra due monasteri: quello di Torba e quello di Cairate. Il primo ha radici lontanissime ed è compreso in un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Da roccaforte militare è diventato un centro religioso, poi il lento abbandono fino all’intervento del FAI. Il secondo condivide con Torba la presenza dei Benedettini, ma ha radici nella prima metà dell’VIII secolo. Il monastero di Santa Maria Assunta di Cairate, che è stato recentemente riaperto al pubblico dopo un importante intervento di restauro, ha al suo interno un pregevole ciclo di affreschi, dedicato all’Assunta e datato 1561, attribuito ai figli del grande pittore leonardesco Bernardino Luini, che trassero ispirazione dall’opera lasciata dal padre nel Monastero di San Maurizio a Milano.

INFO UTILI

Possibilità di noleggio e-bike (per adulti) in loco, su prenotazione:

0331 820301 – faitorba@fondoambiente.it

Possibilità di pranzo al sacco nel prato ai piedi della torre.

ORARIO

14 aprile – I luoghi del FAI: da Torba a Morazzone alle ore 10.30 e alle ore 14.30

5 maggio – Lungo la ferrovia: da Torba al Mulino del Trotto alle ore 10.30

9 giugno – Industria e scienza: da Torba al planetario di Tradate alle ore 14.30

15 settembre – Da monastero a monastero: da Torba a Cairate alle ore 10.30 e alle ore 14.30

BIGLIETTI

INGRESSO + ESCURSIONE GUIDATA

Iscritti FAI: € 7

Intero: € 15

Ridotto Residenti (Comune di Gornate Olona e Castelseprio): € 7

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto 6-18 anni: € 11

Convenzione abbonamento (Musei Lombardia): € 7

Persone con disabilità: € 7

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 40

CONTATTI

Per informazioni:

Tel 0331 820301

Mail faitorba@fondoambiente.it

Per informazioni e prenotazioni ristorante:

Tel 348 8687196

Mail anticatorre.torba@gmail.com