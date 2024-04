Freddo e neve ma sul 25 aprile potrebbe splendere il sole

L’ironia sui social si spreca: alberi di Natale, selfie di gente vestita come a Baselga di Pinè, foto di neve che sembrano scattate a novembre e invece siamo al 23 aprile (la Forcora nella foto di Alberto Capoferri).

Insomma, un “Generale Inverno” che si è rifiutato di andare in pensione. Scherzi a parte, il freddo era stato annunciato nei giorni scorsi ed è arrivato. Tutti gli esperti di meteo ci avevano avvertito: non fatevi ingannare dai 29 gradi di metà aprile perché tra qualche giorno dal Nord Europa arriverà la bassa pressione che porterà gelo e anche un po’ di neve a bassa quota. E così è stato.

Ma adesso che cosa succederà? Il Centro Geofisico Prealpino spiega che oggi, martedì 23 aprile, il cielo sarà ancora molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti, in attenuazione in serata. Clima fresco, temperature al di sotto della norma stagionale. Neve oltre 1000 metri.

Domani mercoledì 24 aprile 2024 avremo un miglioramento del tempo: soleggiato e ventilato da Nord sulle Prealpi e pianura occidentale ma ancora passaggi nuvolosi su Veneto e Lombardia orientale con residue piogge al mattino e qualche rovescio pomeridiano lungo le Orobie. Nuvole e neve portata dal vento anche lungo le Alpi di confine. Temperature massime in rialzo.

Giovedì 25 aprile 2024 termometro ancora in salta ma le massime si aggireranno attorno ai 16 gradi e al mattino sarà fresco. Abbastanza soleggiato con qualche annuvolamento irregolare. Insomma la grigliata è possibile ma con la giacca a vento a portata di mano. Il fine settimana però si annuncia ancora freddo, anche se è presto per dirlo con certezza. Per avere un clima decisamente più caldo dovremo aspettare i primi di maggio.