Frontalieri al centro dell’incontro a Malnate con il comitato elettorale #NoiSiamoQui

Prendono il via le serate di confronto nella sede del comitato elettorale #NoiSiamoQui, che sostiene la coalizione civica di Irene Bellifemine, sindaca uscente candidata per il rinnovo del mandato alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Si comincia da un tema che coinvolge circa 1.700 Malnatesi, il frontalierato, che sta attraversando un momento di rinnovamento con i nuovi accordi bilaterali entrati in vigore all’inizio dell’anno.

Lunedì 15 aprile, alle 20.45, nella sede di via Martiri Patrioti 1 interverranno, insieme alla stessa Bellifemine, Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e Presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera, Giuseppe Augurusa di CGIL Frontalieri, Matteo Pozzoni responsabile Frontalieri Cisl dei Laghi e Debora Pesce, responsabile Varese UIL Frontalieri. Con loro anche Stefano Frascoli, consulente previdenziale e intermediario assicurativo in Svizzera, frontaliere malnatese conosciuto in città.

«Cercavamo braccia, sono arrivati uomini (e donne): lo diceva Max Frisch, scrittore svizzero che ai frontalieri ha dedicato un libro importante – dice Bellifemine – i frontalieri sono un gruppo di malnatesi numeroso e importante. La vita della città respira anche attraverso il confine, con il vicinissimo valico del Gaggiolo e tutte le opportunità che ne conseguono. Vogliamo parlarne insieme, perché capirne di più è il primo passo per agire meglio».