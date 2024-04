Gli alunni delle scuole di Casciago, Luvinate e Comerio celebrano la giornata mondiale del libro

Una giornata all’insegna dei libri per l’isituto comprensivo Campo dei Fiori di Comerio.

I ragazzi delle scuole di Casciago, Morosolo e Luvinate (i loro colleghi di Comerio saranno coinvolti nella giornata di mercoledì 24 aprile) hanno celebrato la giornata mondiale del libro con diverse iniziative, letture, disegni, book crossing, flash mob, consigli di lettura e molto altro.

Tra gli altri eventi, davanti alla biblioteca comunale di Casciago i ragazzi della scuola media Villa Valerio, guidati dalle insegnanti, hanno appeso le copertine disegnate dagli alunni e dalle alunne. Per concludere la giornata, le ragazze e i ragazzi si sono affidati alle parole di Umberto Eco:

“Una volta il grande edi­tore Valentino Bompiani aveva detto: un uomo che legge ne vale due. Si può intendere questo detto nel senso che chi legge è più colto, e sapen­do più cose può accadergli di avere più successo nella vita. Ma sappia­mo benissimo che talora ha successo anche chi, di uomini, ne vale mezzo, e non ha mai letto niente. No, non è per il successo che bisogna leggere. È per vivere di più.

Nella mia infanzia mi sono accadute, come a tutti, tante cose, persino di essere bombardato, e vi assicuro che persino il ricordo di molte notti pas­sate nel rifugio antiaereo, mentre si udivano scoppi sopra la testa e tutta­via, con gli altri ragazzi, si giocava, fanno parte eccitante del mio passato.

Eppure ho la sensazione di avere avuto un’infanzia lunghissima e piena proprio perché è piena di ricordi che ho rubato ad altri, li ho rubati a Sandokan e a Yanez mentre correvano con il loro praho i mari malesi, a d’Artagnan mentre duellava con il barone de Winter, all’Uomo Mascherato che perdutamente inseguiva Diana Palmer, e persino a Renzo e a Lucia in fuga sul lago di Como”