Il comitato Fratelli d’Italia e la Lega di Malnate prendono le distanze da Sandro Damiani

Nella giornata di lunedì 8 aprile sono state consegnate le copie della nuova edizione del MalnatePonte, il giornale comunale. Nella pagina dedicata a Fratelli d’Italia, componente di minoranza del consiglio comunale, Sandro Damiani affermava come il centrodestra di fosse compattato intorno alla sua candidatura (LEGGI QUI). Affermazione però confutata nella pagina a fianco, quella della Lega, che invece spendeva il nome di Paola Cassina, fino a poche settimane fa capogruppo del Carroccio ma uscita dal partito per provare la via da civica verso una sua candidatura.

A poche ore di distanza, a prendere le distanze dalle parole di Sandro Damiani è stato scritto un comunicato congiunto, firmato dal segretario cittadino della Lega Stefano Negro e dal presidente del comitato di Fratelli d’Italia, Sebastiano Platania.

IL COMUNICATO:

Il comitato di Fratelli d’Italia, che si è costituito per affrontare le elezioni amministrative di Giugno, e la Sezione Lega di Malnate prendono le distanze dall’articolo pubblicato sul numero di Malnate Ponte, in distribuzione in questi giorni, riguardante l’auto celabrazione di Sandro Damiani a candidato sindaco di coalizione.

Poiché le trattative politiche sono ancora in corso e non esiste ufficialità su quanto riportato nell’articolo, chiediamo chiaramente chi abbia autorizzato la pubblicazione di tali informazioni.

Inoltre, vogliamo sottolineare che l’articolo pubblicato nello spazio politico dedicato a Fratelli d’Italia è firmato da un esponente di Forza Italia, tra l’altro parente stretto dell’auto-candidato, fatto che solleva ulteriori interrogativi sulle dinamiche politiche in atto.

Se questa è la modalità con cui i partiti intendono lavorare, sottolineiamo che le Sezioni Locali si dissociano da tale approccio e dichiarano fin da subito la volontà di distaccarsi dai partiti politici, per sostenere in maniera totalmente civica la candidata Cassina.

Se i partiti intendono utilizzare i simboli politici, che siano consapevoli che non potranno contare sulle nostre persone, che hanno una dignità da difendere.

Se, diversamente, l’articolo fosse da interpretare come una fuga in avanti del candidato senza autorizzazioni di partito, prendiamo le distanze da questo modo irrispettoso di fare politica, che non tiene conto dei ruoli e delle visioni divergenti all’interno della coalizione.

Chiediamo chiarezza e trasparenza su questa vicenda e ci riserviamo di intraprendere eventuali azioni nel rispetto delle norme e dei principi che regolano la nostra democrazia.

Con preghiera di pubblicazione integrale

Il presidente del comitato di Fratelli d’Italia Sebastiano Platania

Il segretario cittadino Lega Stefano Negro