La Inox Team Saronno ottiene la doppietta contro Parma. Le parole di Arianna Nicolini

La Inox Team Saronno Softball ha centrato la seconda doppietta stagionale superando per 17-3 e 15-0 l’Oltretorrente Parma nelle due partite disputate sabato in Emilia. Le ragazze del presidente Rotondo hanno disputato un grande fine settimana a livello offensivo, collezionando la bellezza di 30 valide, 15 delle quali da extrabase, tra cui un nuovo fuoricampo colpito da Milagros Lozada.

“Arrivavamo a questa doppia sfida dopo il KO con Bologna e avevamo tanta voglia di riscatto” ha commentato una positiva Arianna Nicolini, anche questa settimana protagonista nel box di battuta. “Proprio per questo non abbiamo fatto fede all’avversario e siamo andate concentrate a centrare l’obbiettivo. Sicuramente l’attacco ha fatto la sua parte nella vittoria delle due partite. Ora dobbiamo cercare di continuare di questo passo”.

In gara uno Alice Ghillani ha ottenuto la prima vittoria in carriera con la divisa della Inox Team, mentre Lozada, Rotondo e Blesa hanno colpito complessivamente 8 su 11 nel box di battuta, guidando il resto della squadra. Nella seconda partita, invece, Kandra Lamb ha brillato nuovamente in pedana, mentre l’attacco ha realizzato 12 punti al secondo inning, ipotecando di fatto la vittoria, arrivata per manifesta nella ripresa successiva.

La Inox Team tornerà in campo il prossimo 20 aprile per le due partite davanti al pubblico amico contro il Caronno.