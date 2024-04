Più di un milione distribuito in meno di cinque anni: lo sforzo di Orgoglio Varese per lo sport locale

Dal baseball al ciclismo femminile, da ginnastica e arrampicata all’atletica leggera. È sufficiente leggere i nomi di queste discipline, spesso al di fuori dai grandi circuiti, per capire la portata che sul nostro territorio continua ad avere l’esperienza di Orgoglio Varese. La struttura “leggera”, formata da numerose aziende, messa in cantiere meno di cinque anni fa da Rosario Rasizza per sostenere le società sportive locali grandi e piccole, però con progetti validi e necessità precise da finanziare e rilanciare.

Orgoglio Varese venne fondato da otto aziende (Openjobmetis, Azimut, Deine Group, Panzeri Diffusion, Fastera, F.llli Badi, Maghetti, Ulturale), un numero che si è ampliato stagione dopo stagione tanto che ora sono 25 i soggetti impegnati nel progetto. In questo modo, dall’autunno del 2019 a oggi (e con il covid di mezzo), Orgoglio ha raccolto e redistribuito oltre un milione di euro, un traguardo ampiamente superato visto che il dato fornito oggi è stato di un milione e 145mila euro. Ma ancora più notevole un altro numero quello degli atleti raggiunti in modo indiretto da queste donazioni: circa 5000, in rappresentanza di 30 diverse società.

Non è un mistero che i contributi principali siano storicamente destinati alla Pallacanestro Varese (di cui Openjobmetis è anche main sponsor), tanto che anche nella stagione in corso l’intervento del gruppo di aziende è stato importante ad esempio nell’acquisto di Nico Mannion. Oggi però non era il giorno dei canestri ma di tutte le altre attività aiutate negli ultimi dodici mesi: Marco Zamberletti, che coordina la struttura, ha ricordato come tutti i soldi raccolti vengano poi “girati” allo sport locale perché Orgoglio Varese non ha altre uscite nel proprio bilancio.

Nel dettaglio quindi, l’assegno di 2.500 euro ciascuno è andato alla Ju Green di Gorla Minore (ciclismo), alla NAV-Nuova Atletica Varese, alla Società Varesina di Ginnastica e Scherma e ai Vikings Malnate di baseball e softball. A essi si aggiungono tre società che sono state aiutate nei mesi scorsi: il San Michele Calcio di Casbeno, il Rugby Varese e lo Yaka Volley che ha sede a Malnate ma copre anche tutta l’area circostante. Vale la pena ribadire un aspetto di questa vicenda: i contributi non sono erogati a pioggia, o come semplici sponsorizzazioni “di maglia” o di cartellonistica: al contrario Orgoglio Varese finanzia progetti definiti e circostanziati o spese ben precise. E così la NAV ha ricevuto un aiuto per l’acquisto del pullmino con cui fare le trasferte oppure i Vikings hanno potuto comprare un macchinario “spara palle” che simula il lavoro dei lanciatori, o – ancora – la Società di Ginnastica si è dotata di una “corsia facilitante” e via dicendo.

I contributi sono stati assegnati nel corso di un pranzo da “Annetta” a Capolago cui hanno preso parte anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e l’assessore allo sport Stefano Malerba che hanno sottolineato l’impatto del comparto sportivo sulla città e sulla provincia, sia dal punto di vista dell’importanza sociale sia da quello dell’indotto portato dal turismo in occasione dei tanti eventi (gare, campionati, manifestazioni) organizzati sul territorio. In avvio però, Rasizza e gli altri aderenti a Orgoglio Varese hanno dedicato un ricordo a Diego Sampaoli, imprenditore che con il marchio Fastera era stato uno dei primi, entusiasti, partecipanti alla “cordata” (oltre che appassionato sponsor dei Mastini). Sampaoli è deceduto nel gennaio scorso ma il suo esempio è ben chiaro tra coloro che lo hanno conosciuto e affiancato anche in questa esperienza.