“Quattro passi nel blu” a Samarate, per aumentare la consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Per tenere alta l’attenzione, anche quest’anno si tiene la camminata non competitiva di 5 km “Quattro passi nel blu”, in programma domenica 7 aprile, con partenza da via Adda ,16 a Verghera di Samarate.

Manifestazione è organizzata da Officina025 con la collaborazione di ASD Nuova Atletica Samverga e con il patrocinio del Comune di Samarate, nell’ambito del progetto SportAbility 2.0, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le spese di gestione della struttura di via Adda 16, creata appositamente da Officina 025 per aiutare l’autonomia di ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico.

L’autismo, una realtà da conoscere

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da: compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione; modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività.

I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. Per questo è fondamentale progettare interventi individualizzati e calibrati su bisogni specifici.

La prevalenza del disturbo è stimata essere attualmente di circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In età adulta i pochi studi effettuati a livello internazionale segnalano una prevalenza di 1 su 100.

Concordemente al dato internazionale, in Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

La manifestazione

ISCRIZIONI

Costi di iscrizione: €10 dai 14 anni in poi

GRATIS per minori di 14 anni, over 80 e persone con disabilità.

In loco la mattina stessa dalle 8:30

Online su officina025.it tramite il link a PayPal utilizzando il QRcode.

Presso i seguenti commercianti entro Giovedì 04 aprile:

• Giannuzzi Giuseppe & C s.n.c. via Roma, 9 – Samarate

• Brogioli Sport via Monte Bianco, 122 – Samarate

• Il Mirtillo via Dante Alighieri, 13 – Samarate

• Facchin snc via Roma, 4/6 – Samarate

• Bar Gelateria I Portici via G. Verdi, 27 – Samarate

• Ralucaffè via N. Locarno, 90 – Samarate

• Panificio Gatto via Marsala, 15 – Gallarate

• Gold Bar via Marsala, 18 – Gallarate

• Sweet Mama Cafè via Palestro, 1 – Gallarate

PROGRAMMA

Ore 8.30 – Apertura iscrizioni e consegna sacche. È importante presentarsi con il tagliando

rilasciato dai commercianti o stampato dal sito.

Ore 9.00 – Risveglio muscolare.

Ore 10.00 – Partenza da via Adda, 16, percorso all’anello di Verghera, arrivo in via Adda, 16

Ore 11:30 – Saluto ai partecipanti, premiazioni e ristoro

Ore 12:30 – Termine

PERCORSO

Partenza via Adda, via Croce, via Acquedotto, via G. di Vittorio, ingresso Bosco anello

Verghera, attraversamento via per Cascina Tangitt, bosco, strada vicinale Corbetta, via per Cascina

Tangitt, ingresso Bosco anello Verghera altezza maneggio, uscita via G. di Vittorio, via Acquedotto,

Via Croce, arrivo via Adda.

Punto di ristoro all’arrivo in via Adda, 16, con il contributo della Pasticceria Fetta D’amore .

RICONOSCIMENTI

All’arrivo non andate via! Ci saranno riconoscimenti per:

1. Il partecipante meno giovane (riconoscimento simbolico)

2. Il partecipante più giovane (riconoscimento simbolico)

3. Il gruppo più numeroso e blu (riconoscimento simbolico)

4. La persona più blu presente alla manifestazione (riconoscimento simbolico)

GADGET

Il sacco gara completo è previsto per i primi 300 iscritti (sacca blu Officina025 con bottiglietta

d’acqua e snack). Mentre per tutti ci saranno altri gadget simbolici.

I partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada poiché le stesse non verranno chiuse al traffico. L’evento sarà coperto con assicurazione temporanea. La manifestazione si svolgerà a prescindere dalle condizioni atmosferiche.