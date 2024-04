“Saronno parte del manifesto internazionale contro diabete e obesità”

Sabato 6 aprile con il convegno in Villa Gianetti e domenica 7 aprile con la Camminata per la salute, la città di Saronno ha aderito ufficialmente al Manifesto internazionale “Cities Changing Diabetes” per contrastare diabete e obesità, manifesto recepito dal Comune con Delibera di Giunta.

Saronno si unisce così alle città già aderenti nel mondo (al momento 42 metropoli), in Italia e in Lombardia (tra esse Milano e Varese). Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione tra Amministrazione, Associazioni Sportive, gruppi di cammino del territorio, medici, dirigenti sanitari e istituzioni, presenti numerosi in entrambe le giornate.

Significativa la camminata della salute di domenica mattina, con oltre 200 partecipanti per le vie della città. L’impegno è di sensibilizzare i cittadini per migliorare la salute attraverso la prevenzione. Dopo oltre un anno di lavoro siamo soddisfatti di questo traguardo, diventiamo da oggi una città attenta alla qualità della vita non solo per l’attenzione al nostro Ospedale ma anche attiva in prevenzione e cura alle malattie croniche come diabete e obesità, oggi sempre più diffuse e pericolose nei loro effetti.

Attraverso sport, alimentazione, istruzione nelle scuole, eventi di informazione periodica ci impegniamo nel nostro piccolo a combattere due piaghe della salute. È infatti emerso chiaro nei due giorni di confronto come sport e alimentazione sana siano a tutti gli effetti medicine da prescrivere ai pazienti. Con stili di vita sani possiamo vivere più a lungo e meglio rendendo il sistema sanitario sostenibile.

In un mondo sempre più tecnologico, globalizzato, inquinato e sedentario la Salute nelle Città diventa un bene prezioso da proteggere, a maggior ragione in un’area molto inquinata come la Lombardia. L’auspicio è pertanto di lavorare con iniziative comuni tra istituzioni, associazioni, medici, scuole, creando consapevolezza tra i cittadini per una Saronno sempre più a misura d’uomo e di salute.

Mauro Rotondi, consigliere comunale PD