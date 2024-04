Serata musicale al Liceo “Manzoni” di Varese

Un programma variegato e insolito quello proposto dai tre docenti di strumento musicale del Liceo “Manzoni” per la terza delle Serate Musicali organizzate dall’istituto varesino.

Venerdì 19 aprile, alle ore 20:30, presso l’Aula Magna del Liceo in via Morselli 10, i maestri Matteo Villa (tromba) e Renato Agliata (trombone), accompagnati al pianoforte da Simeon Bekchiev, presenteranno brani rari, vere e proprie chicche musicali, tratti dal repertorio novecentesco per ottoni e pianoforte.

La rassegna Serate Musicali, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, è organizzata con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con l’Associazione Tincontro.

L’ingresso agli eventi è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria (da effettuarsi scrivendo all’indirizzo: eventi.musicale@liceimanzoni.it ).