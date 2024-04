Trovati due morti in una villa a Gallarate

Due morti in una villa a Gallarate, zona Corso Sempione: secondo i carabinieri, che indagano sul caso, coordinati dal pubblico ministero Susanna Molteni, si tratterebbe di un episodio di omicidio-suicidio, per ragioni da chiarire. Viene escluso, già ora, l’intervento di terzi.

I corpi sono stati ritrovati dal figlio venerdì sera, in via Sacconaghi, una parallela di Corso Sempione, non lontano dal centro città.

Le due vittime sono due settantenni, che vivevano nella casa, una ville, nel quartiere residenziale tra la ferrovia e il Sempione. Secondo alcune testimonianze non si vedevano da alcuni giorni, forse già da martedì dopo Pasqua. I vicini hanno notato anche i panni rimasti stesi, uno degli elementi che fa pensare che la morte risalga a qualche giorno fa.

La Procura di Busto Arsizio ha disposto l’autopsia sui due corpi. Le indagini sono affidate al reparto operativo dei carabinieri, lo stabile è stato ovviamente posto sotto sequestro. Allo stato attuale sarebbe escluso l’intervento di terzi, ma non ci sono informazioni sulla dinamica e sul movente.