Veronesi (Lega): “La stazione di Saronno sarà potenziata con un nuovo collegamento con Orio al Serio”

In campagna elettorale il PD e i suoi sodali si sono inventati una altra fake news sul collegamento Milano Centrale – Saronno – Malpensa. Non sono nuovi a queste fake news, visto che con le stesse fantasiose modalità insistevano sulla chiusura dell’Ospedale fino a farlo credere ai cittadini.

La strategia comunicativa è sempre la stessa: si inventano problemi irreali, vengono portati prepotentemente all’attenzione del pubblico, poi quando si scopre che non sono problemi reali, allora si dice di averli risolti.

Angelo Veronesi, segretario della Lega di Saronno, già presidente della commissione urbanistica ed opere pubbliche del Comune di Saronno ha contattato immediatamente tramite il consigliere Emanuele Monti la assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi scoprendo che quelle del PD sono tutte fake news e che Saronno avrà un nuovo collegamento anche con Orio al Serio.

Prima fake news del PD

Il 3 aprile di quest’anno i consiglieri regionali del PD hanno presentato una mozione in Consiglio Regionale che paventava l’eliminazione della linea Milano Centrale – Saronno – Malpensa.

I consiglieri regionali del PD rilevavano che tale ipotesi fosse contenuta nel DGR XI/7032 del 26/9/2022. In tale delibera di Giunta Regionale non si rileva alcuna ipotesi di questo tipo. La delibera di Giunta Regionale rileva le opere in progetto:

1) primo lotto costruttivo

● realizzazione bretella di collegamento tra il binario pari della linea “Milano P.ta Garibaldi-Novara” ed il binario pari linea “Milano-Varese” nel tratto Rho – Fiera Milano;

● PRG della Stazione di Rho con collegamento fra questa e le linee Milano-Torino e Rho-Arona;

2) secondo lotto costruttivo

● quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, per uno sviluppo di circa 8.9 km; i binari esistenti mantengono la loro sede, fatta eccezione per le varianti di tracciato in corrispondenza dell’attuale stazione di Vanzago (dove è prevista una sostanziale modifica planimetrica dei binari di circolazione per consentire l’inserimento del

quadruplicamento nel territorio fortemente urbanizzato) e nel tratto, tra i Comuni di Rho e Pregnana Milanese (in affiancamento alle aree sedi di industrie a rischio di incidente rilevante);

● realizzazione, per uno sviluppo complessivo di circa 700 m, del raccordo Y di collegamento tra la linea F.S. e la linea Ferrovie Nord Milano (F.N.M.) in prossimità della stazione di Busto Arsizio. La delibera di giunta regionale non contiene nulla relativamente alla paventata soppressione della linea Milano Centrale – Saronno – Malpensa.

Seconda Fake news del PD

Sempre il 3 aprile 2024 i consiglieri regionali del PD scrivono di voler impegnare il presidente Attilio Fontana e la Giunta Regionale per modificare il contratto di servizio tra Regione e ferrovie per mantenere lo snodo di Saronno nella tratta Malpensa T1 – Milano Centrale.

Il vigente Contratto di servizio non specifica eventuali nuovi itinerari verso l’aeroporto. Nello specifico, all’interno dell’allegato 1B “Linee guida per la programmazione del servizio ferroviario negli anni successivi” del Contratto, le voci che riguardano Malpensa sono solo le seguenti:

Linee RE

– RE21 Realizzazione collegamento Milano C. le – MXP – Gallarate in relazione al completamento degli interventi infrastrutturali (2025);

– RE22 Estensione collegamento Milano – MXP via Saronno a Gallarate/Nord Sempione in relazione al completamento degli interventi infrastrutturali (2025);

– RE23 istituzione nuova linea Orio al Serio – Malpensa cadenza 60’ (realizzazione nuova linea Bergamo – Orio + raddoppio Baruccana – Seregno + potenziamento Carnate – Ponte S. Pietro anno 2031); Come si nota dalle sopraelencate voci, le uniche relazioni già programmate sono la prosecuzione dei servizi esistenti da Malpensa T2 verso Gallarate (RE21) e verso nord in direzione Sempione (RE22), nel momento in cui sarà disponibile la nuova

linea T2-Gallarate/Sempione, oggi in costruzione (e percorribile, secondo l’attuale avanzamento dei lavori, non prima della fine del 2025). Qualsiasi altra modifica del servizio esistente richiede come pre-condizione l’attivazione del quadruplicamento Rho-Parabiago, recentemente appaltata da RFI e i cui lavori devono ancora essere avviati. Tale attivazione non è al momento prevedibile prima del 2028.

Di conseguenza la frase contenuta nella mozione del PD “un servizio semiorario Milano Centrale – Malpensa T1 via Gallarate – T2 […] che dovrebbe realizzarsi nel 2024” indica un anno non è verosimile.

Il Contratto di Servizio in essere tra Regione e Trenord non prefigura una perdita di centralità del nodo di Saronno, anzi, è vero il contrario: ci sarà un potenziamento.

Terza Fake news del PD

Sempre il 3 aprile 2024 i consiglieri regionali del PD scrivono di voler impegnare il presidente Fontana e la Giunta Regionale per avviare un confronto presso le sedi competenti per definire la proposta di esercizio finalizzata al collegamento interportuale Malpensa- Orio al Serio, includendo lo snodo di Saronno.

Come già scritto al punto precedente e sulla base della terza voce dell’elenco precedente “RE23 istituzione nuova linea Orio al Serio – Malpensa cadenza 60’ (realizzazione nuova linea Bergamo – Orio + raddoppio Baruccana – Seregno + potenziamento Carnate – Ponte S. Pietro anno 2031)”, questa relazione è già programmata e passa dal nodo di Saronno.

Si forniscono inoltre, di seguito, ulteriori elementi, già comunicati nell’ambito della risposta all’ITR 2318 “Futuro della stazione di Busto Arsizio Nord” contenente, tra l’altro un analogo quesito, cioè “quale sia il futuro delle corse Malpensa Express dirette alla stazione di Milano Centrale dalla stazione oggetto di questa interrogazione (Busto Arsizio)”.

Attualmente Regione prevede massicci potenziamenti e miglioramenti d’offerta in tutta l’area del nord milanese, Saronno compreso. Non esistono attualmente ipotesi di riorganizzazione del servizio Malpensa Express da Centrale.

E’ in corso uno studio, commissionato da Regione Lombardia, finalizzato a valutare i possibili scenari di servizio riguardanti l’asse del Sempione e l’accessibilità all’aeroporto di Malpensa, realizzabili a seguito sia dell’apertura del raccordo T2-Sempione, previsto per dicembre 2025, sia della conclusione dei lavori di potenziamento infrastrutturale della tratta Rho-Gallarate, attualmente previsti per il 2028.

Un eventuale progetto di spostamento del servizio da rete Ferrovienord a rete RFI, come paventato nella mozione del PD, dovrebbe essere valutato in un quadro complessivo di riorganizzazione dell’intera offerta ferroviaria del nord milanese.

Ciò detto è prefigurabile, qualora gli studi in corso dimostrassero la fattibilità e la bontà delle ipotesi di sviluppo Regionali, che le città di Busto Arsizio e Saronno possano guadagnare, a medio termine, sulle stazioni FN nuovi servizi a cadenza semioraria e/o in prospettiva di lungo termine, nuovi servizi veloci.

Il Contratto di Servizio in essere tra Regione e Trenord prevede già il servizio tra Malpensa, Saronno e Orio al Serio (RE23 istituzione nuova linea Orio al Serio – Malpensa) passante per il nodo di Saronno.

Saronno vedrà un potenziamento.

Spiace che molti concittadini non abbiano la capacità di verificare le notizie diffuse dal PD che ricorre a mezzucci come questi per sviare l’attenzione della cittadinanza dai recenti episodi di cronaca accaduti alle Stazioni di Saronno e che riguardano fenomeni di insicurezza, accoltellamenti, spaccio e delinquenza.

Spiace che il sindaco di Saronno Augusto Airoldi si presti a giochi politici di questo tipo mettendo avanti la politica al ruolo istituzionale che ricopre in quanto simili fake news allontano gli investimenti da Saronno. Spiace che il sindaco di Saronno Augusto Airoldi citi a sproposito il nostro grande presidente regionale Attilio Fontana mettendogli in bocca parole non sue.

Angelo Veronesi, segretario cittadino Lega Lombarda Saronno