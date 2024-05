A Gazzada un convegno dedicato alle neuroscienze nell’emergenza urgenza

Il prossimo giovedì 23 maggio, a Villa Cagnola, a Gazzada, si svolgerà il primo congresso varesino dedicato alle neuroscienze nell’emergenza-urgenza.

Il convegno metterà in risalto i volumi di urgenze neurologiche trattati nell’Asst Sette Laghi come stroke ischemico, ESA, traumi cranici e midollari); contestualizzare il lavoro sull’urgenza neurologica nella rete regionale; sottolineare la collaborazione sinergica tra neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi, neurorianimatori.

Obiettivo del congresso è quello di sottolineare come la presenza di un gruppo di neurospecialisti che lavorano in equipes e all’interno di una rete regionale sia fondamentale e caratterizzi la gestione della patologia neurologica acuta

Il congresso il cui Responsabile scientifico è il Dott. Andrea Giorgianni, Direttore della Neuroradiologia, e che ha come Presidenti i Professori Luca Cabrini, Direttore della Anestesia e Rianimazione neurochirurgica e generale, e Davide Locatelli, Direttore della Neurochirurgia, e il Dott. Simone Vidale, Direttore della Neurologia, mira a sottolineare l’importanza della collaborazione tra diversi specialisti nel trattamento delle emergenze neurologiche. La presenza di un gruppo di neurospecialisti che lavorano in équipe all’interno di una rete regionale è fondamentale per la gestione efficace della patologia neurologica acuta.