Buonsenso Comune e Fabio Zucconelli presentano il programma per Brusimpiano

Due appuntamenti a Brusimpiano per la presentazione del programma elettorale di Buonsenso Comune, l’unica lista in corsa per le elezioni dell’8 e 9 giugno, che propone la riconferma del sindaco uscente Fabio Zucconelli.

Mercoledì 29 maggio, alle 21, il programma sarà illustrato ai cittadini nella sala parrocchiale ad Ardena, mentre venerdì 31 maggio, sempre alle 21, l’incontro si terrà alla palestra di Brusimpiano.

«Dopo il passaggio della presentazione formale della lista, e dopo aver riassunto quanto fatto negli ultimi 5 anni, è giunta l’ora di svelare il programma su cui Buonsenso Comune chiede fiducia ai brusimpianesi – dice Fabio Zucconelli – L’invito è a partecipare numerosi, perché sono le proposte per il futuro del nostro paese e credo sia importante conoscerle».

Qui potete trovare e scaricare il programma completo.

In sintesi, Zucconelli e la sua squadra puntano a garantire in primo luogo a garantire la presenza continua in Municipio degli amministratori e, compatibilmente con i vincoli normativi in materia, a completare la ricomposizione della pianta organica con l’inserimento di un tecnico part-time per il settore lavori pubblici e manutenzioni. Ogni consigliere sarà impegnato nella realizzazione degli obiettivi programmatici e sarà dedicata particolare attenzione alla ricerca e gestione di bandi per ottenere finanziamenti.

Territorio, patrimonio e turismo

«In tema di territorio, patrimonio ed opere pubbliche ci proponiamo, sfruttando la possibilità di accedere a bandi dedicati, di rivedere, ampliare ed ammodernare l’impianto di videosorveglianza oramai obsoleto – spiega Zucconelli – Sempre ricercando fondi (nello specifico con bandi Interreg, con procedura di elaborazione del progetto già avviata) sarà valutata la possibilità di creare postazioni di ricarica e-bike ed auto elettriche. E’ in scadenza l’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana, che dovrà essere migliorato predisponendo un capitolato che superi le criticità emerse durante il servizio in scadenza e per la gestione del quale ci sarà un consigliere appositamente incaricato, mentre sarà, ovviamente, nostra cura proseguire con la ricerca fondi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio».

Grande attenzione è dedicata nel programma alla cura del patrimonio comunale: «Sarà recuperato l’immobile del vecchio Asilo al fine di creare un polo culturale e ricreativo polifunzionale per la comunità; obiettivo primario sarà il completamento della ristrutturazione della Casa del Popolo ( il primo lotto da 225.000 euro è già finanziato ed in fase di progettazione esecutiva) che verrà destinata a sicurezza, del territorio e sul lago (sede e ricovero mezzi Protezione civile e Polizia locale) e servizi (Salone multifunzione per ricovero di emergenza, sala operativa, sala conferenze, ecc. ecc.) per cui sarà necessario ottenere ulteriori sovvenzioni. In Ardena si procederà ad un ulteriore valorizzazione del lavatoio con installazione di impianto di illuminazione con tecnologia Led».

Importante è il piano delle opere pubbliche che prevede la riqualificazione dell’area antistante il campo sportivo in via Gnocchi Viani con finalità turistico-ricettive, realizzazione di area libera di gioco, parcheggi e spogliatoi con piccola area ristoro e locale deposito a servizio del campo sportivo (in via prioritaria tramite finanziamento a valere sui bandi Interreg, oppure a lotti utilizzando i ristorni dei frontalieri) in aggiunta ad un ulteriore intervento di ammodernamento del campo sportivo con realizzazione di copertura in erba sintetica e posa di panchine per allenatori/riserve. Sarà realizzata una copertura permanente presso la piazza a lago in sostituzione del tendone per rendere più sicura, bella e fruibile l’area feste. In Ardena sarà necessario provvedere al ripristino asfalto ammalorato in via Abbiba/Belvedere e nella porzione di competenza del Comune della strada Ardena/Marchirolo.

«Un consigliere avrà l’incarico di dedicarsi ai giovani creando caselle mail e canali social dedicati, per intercettare esigenze e proposte ed individuando uno spazio di ritrovo/aggregazione da destinare alle ragazze ed ai ragazzi, mentre sarà creato un gruppo di lavoro finalizzato a creare una linea diretta con commercianti ed operatori economici attivi in paese: negli ultimi anni Brusimpiano ha visto un incremento delle attività commerciali e del flusso turistico ed è pertanto indispensabile interagire con gli operatori del settore per intercettarne idee e bisogni».

In campo turistico la lista si propone di migliorare quanto realizzato in tema di marketing territoriale, con il miglioramento di cartine e cartellonistica e cercando di aprire un Infopoint nel periodo estivo. verrà valutata la possibilità di potenziare le infrastrutture turistiche mediante la partecipazione a bandi di finanziamento e sarà bandita la procedura per il nuovo affidamento dell’area verde attrezzata Lido, dal momento che l’attuale concessione è in scadenza al 31 dicembre, mantenendo le medesime finalità attuali.

Scuola, associazioni e tempo libero

Nel campo scuola, sociale, sport, terzo settore e tempo libero la lista si impegna a continuare a garantire supporto, collaborazione e coordinamento con le associazioni attive in paese per sviluppare attività culturali e ricreative, in particolar riferimento a bambini e ragazzi, ad esempio con un campo estivo.

«Sarà necessario attivarsi per incentivare l’iscrizione alla scuola primaria fornendo, in collaborazione con le associazioni, servizi extrascolastici che le rendano interessanti anche per i non residenti (doposcuola e prescuola – aggiunge Zucconelli Saranno mantenute le attività attualmente svolte presso la palestra comunale come yoga, arti marziali. In tema di Protezione civile garantiremo il pieno sostegno al gruppo intercomunale a cui l’ente aderisce da anni, favorendo in particolare l’adesione di ulteriori giovani in aggiunta a quelli già attivi. Infine continuerà il supporto ai volontari nell’organizzazione dei servizi per i bisognosi quali il trasporto anziani al supermercato per spesa».