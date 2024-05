Karate Uisp, la “Vela” di Arcisate seconda ai campionati nazionali

La società C. S. Vela di Arcisate si è classificata seconda al campionato nazionale di Karate UISP che si è svolto il 18 e 19 maggio 2024 a Padova, dietro la folta compagine della società di Firenze, e superando anche i terzi classificati di Roma.

Nella storia della società ci sono stati anche due primi posti, ed una lunga serie di secondi posti, che ormai sono diventati un’abitudine, ma che non è un risultato assolutamente scontato. Tutto ciò è possibile anche grazie ad una preparazione costante, che garantisce grandissimi risultati a livello regionale e in tutte le competizioni alle quali partecipa la nostra società.

Il primo posto al campionato regionale lombardo ed il primo posto anche al campionato della regione Piemonte, dimostrano che i risultati non sono frutto di fortuna, ma di un importante lavoro e ricerca dei tecnici ed all’organizzazione di questa società.

Il campionato nazionale di Padova è solo l’atto conclusivo di una stagione sportiva 2023/2024 eccezionale, che è partita a settembre, con l’ottima partecipazione di un nostro atleta alla tappa italiana del campionato del mondo di Caorle a settembre 2023, per proseguire con la seconda partecipazione di un altro atleta al campionato nazionale assoluto della Federazione olimpica di Ostia.

A Padova c’è stato l’esordio vincente di molti giovani atleti, che fanno ben sperare per il futuro del Karate UISP ed un valido ricambio della vecchia guardia che, nonostante tutto, vuole partecipare alle competizioni per continuare una lunga tradizione che non è fatta solo di tecnica, ma anche di allegria di voglia di stare insieme, che è sempre stato il valore aggiunto dei nostri atleti.

Al campionato Nazionale di Padova c’è stato anche l’esordio di Simone e Valerio come nuovi arbitri Nazionali che, sotto l’attenta guida dei “vecchi” arbitri e dei presidenti di giuria, sicuramente potranno garantire un futuro di qualità della categoria.

Oltre ribadire l’importanza della disciplina del Karate nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie, che sono presenti sempre con grande entusiasmo e partecipazione, questa società è sempre impegnata a trasmettere i principi che la disciplina insegna a tutte le persone, nessuna esclusa, proprio nello spirito della UISP che perseguiamo da sempre.

L’ultimo traguardo dell’anno sportivo in corso, è stato l’esame per il passaggio di cintura nera, che ha consacrato 5 nuove cinture nere della nostra società, frutto di impegno, costanza e forza di volontà. Ma per alcuni atleti la cintura nera sarà solo l’inizio di un lungo cammino che può durare tutta la vita, aiutando a conoscere se stessi ed a cercare di essere persone migliori; ed è questo l’augurio che faccio a tutti.

Filippo Sanfilippo