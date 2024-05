La Solbiatese ha scelto Danilo Tricarico

Dopo la separazione da Andrea Rota, la Solbiatese non ha perso tempo e ha ingaggiato come nuovo allenatore Danilo Tricarico. Classe 1982, mister Tricarico arriva dal biennio all’Fbc Saronno, in precedenza invece era stato protagonista in Serie D con la Casatese.

IL COMUNICATO:

Danilo Tricarico è ufficialmente il nuovo allenatore della Solbiatese. Classe ‘82, Tricarico ha alle spalle già grande esperienza in panchina. Nelle ultime due stagioni all’FBC Saronno 1910, dopo aver dominato il campionato di Promozione nel 2022/23, ha concluso l’annata del ritorno in Eccellenza al decimo posto. In precedenza alla Casatese, dove ha vinto coppa regionale e campionato di Eccellenza, prima di centrare anche i playoff di Serie D.

La società ha grande fiducia nel mister e ha già cominciato a muoversi per mettergli a disposizione una rosa ampia e competitiva.

E allora benvenuto mister Tricarico, divertiamoci insieme!