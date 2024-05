L’associazione Le Officine di Castiglione Olona consegna l’assegnone all’Unicef di Varese

In questi giorni l’associazione sportiva ‘Le Officine’ di Castiglione Olona ha donato al Comitato provinciale UNICEF di Varese la somma di 1100 euro, ricavata grazie alla 4^ edizione della maratona solidale di indoor cycling “100 all’Ora”. L’evento di spinning si è tenuto lo scorso 23 marzo e ha richiamato circa 200 persone che hanno pedalato a ritmo di musica.

Con questa iniziativa, l’associazione sportiva ‘Le Officine’ è ‘salita in sella’ a favore di UNICEF dimostrando un significativo impegno per gli scopi umanitari del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, oltre a un esemplare senso di solidarietà e responsabilità sociale. La somma raccolta attraverso “100 all’Ora” andrà a sostegno delle campagne promosse da UNICEF per aiutare i bambini.

«Come Presidente di UNICEF Varese, desidero esprimere la mia profonda gratitudine per l’impegno di Le Officine. La loro generosità ha reso possibile questa donazione e ha avuto un impatto significativo. Questa donazione non solo aiuterà a sostenere i nostri sforzi per migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo, ma è anche un esempio straordinario di come lo sport possa essere un potente strumento di cambiamento sociale» – ha dichiarato Nicholas Ottolina, presidente del Comitato provinciale UNICEF di Varese.

«Siamo soddisfatti di come si sia svolta la giornata, ci teniamo a rinnovare i ringraziamenti a chi l’ha resa possibile con la partecipazione e l’impegno profuso, gli sponsor e i partecipanti. L’evento “100 all’Ora” ci ha permesso di concretizzare la donazione a favore dei bambini che necessitano un aiuto in ogni paese del Mondo e saremmo lieti di poter proseguire anche il prossimo anno nel dare un sostegno ad Unicef. A tal proposito vi invitiamo a partecipare numerosi alla prossima edizione della maratona solidale di indoor cycling che si terrà sabato 12 Aprile 2025. Pedaliamo assieme per dare un aiuto» – le parole di Laura Chiaravalli, presidente dell’associazione sportiva Le Officine di Castiglione Olona.