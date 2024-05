Massimiliano Salvioni si candida e presenta la “Lista Civica Unita” per dare una svolta a Viggiù

Unico uomo in una competizione elettorale affollata e molto al femminile, Massimiliano Salvioni è pronto per presentare la sua “Lista Civica Unita” e candidarsi alla guida di Viggiù.

Imprenditore, 57 anni, Salvioni dopo una lunga carriera da fotografo gestisce oggi un centro benessere a Cantello, ma abita da anni a Viggiù, nella popolosa frazione di Baraggia.

«Vivo a Baraggia da 13 anni, ho sposato Antonella prendendomi cura dei suoi figli trovandomi nel ruolo di vice papà – racconta di sé – Vivendo Viggiù ho sempre visto con occhio di chi non ha interessi personali alcune mancanze, anche molto importanti. Per questo con l’aiuto di Walter Defendenti ho deciso di creare una lista apolitica, per aver la possibilità di migliorare il territorio con una squadra di persone serie ed affidabili. La mia squadra è formata per la maggior parte di imprenditori, persone abituate a migliorarsi sempre sul campo per ottenere il meglio. Ho sempre pensato che gestire un Comune sia un po’ come gestire una grande attività. In questo senso l’esperienza non manca».

Nel suo programma elettorale Salvioni pone particolare attenzione al sistema sociale: «Una delle priorità è quella dell’attenzione agli anziani e ai giovani, anche con la creazione di spazi dedicati, all’educazione con la creazione di una scuola di qualità, sicura e salubre. Il nostro impegno è quello dell’ascolto delle persone, per trovare insieme soluzioni concrete».

Un altro dei temi su cui si concentra il programma della Lista Civica Unita è quello dell’attenzione al territorio: «Un’attenzione a 360° – dice Salvioni – che va dal recupero urbano, in particolare del centro storico, alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, anche per dare sostegno ad un’economia del turismo sostenibile. Infine, molto importante, lavoreremo anche per le energie rinnovabili, pre creare un territorio green e pulito ed essere protagonisti della transizione energetica».

Infine l’impegno, sintetizzato anche nel logo del gruppo, per un’attenzione non solo a Viggiù ma anche alla comunità di Baraggia.

Sabato 11 maggio alle ore 18,30 a Villa Borromeo la presentazione ufficiale della candidatura di Salvioni e della sua Lista Civica Unita.