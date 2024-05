Si presenta la squadra di Paola Cassina a Malnate

Non sarà il primo appuntamento con il candidato sindaco Paola Cassina in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Malnate, ma sarà la serata di presentazione della lista e del programma per la coalizione dell’ex capogruppo della Lega in consiglio comunale, che dopo aver lasciato il partito ha intrapreso la strada da civica verso il Municipio.

L’appuntamento con le tre liste LaCassina, Malnà la Ghé e Idee in Circolo è per venerdì 17 maggio (ore 20.45) all’Aula Magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie di via Baracca.