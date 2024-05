Tumore al seno, la clinica mobile a Solaro per una giornata di prevenzione con Enrico Cantù Assicurazioni

Tappa a Solaro per la clinica itinerante del progetto di Enrico Cantù Assicurazioni per la prevenzione del tumore al seno.

Per tutta la giornata di venerdì 25 maggio la clinica mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi ha stazionato in via Roma 19 a disposizione di 21 donne, clienti della società benefit Enrico Cantù Assicurazioni, che hanno avuto la possibilità di fare uno screening gratuito, con mammografia e/o ecografia, mentre è stato a disposizione di tutti un punto informativo con le volontarie della Lilt.

«Da anni parliamo di prevenzione, poco più di un anno fa ho conosciuto Senologia al Centro e ho subito accettato di collaborare con loro – spiega Enrico Cantù -. Diamo alle nostre clienti la possibilità di fare una visita in tempi brevi, con personale specializzato e macchinare all’avanguardia e avere un referto immediato. Questo dà una grande serenità».

E infatti il progetto si chiama proprio “Prevenzione & Serenità”. Dopo le tappe di Saronno, Sesto Calende e Gallarate, quella di Solaro è la quarta tappa per la clinica mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi.

L’info point con le volontarie della Lilt

Continuano dalla società: “La salute delle persone è sempre stata una delle nostre priorità e, con il progetto “Prevenzione & Serenità” Enrico Cantù Assicurazioni Società Benefit vuole promuovere l’importanza di sottoporsi regolarmente ad esami per la salute delle donne. Con questa iniziativa vogliamo dedicare un’opportunità unica per accedere ai servizi di prevenzione in maniera totalmente gratuita e donare in tal modo serenità alle nostre clienti”.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 giugno a Somma Lombardo (in via Milano 31) poi il tour toccherà altre 5 località tra il Varesotto e il Saronnese, per concludere le 10 tappe con cadenza mensile previste (qui tutte le date).