Via Zangrilli diventa una pista da ballo, pomeriggio di festa a Besozzo

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende promuovere lo Sport non solo quale singolo evento ma quale progettualità di diffusione del benessere nella sua accezione più ampia. Il progetto “seminiAMO sport” propone momenti di comunità e condivisione tra famiglie, giovani e nonni in un binomio di sport e benessere.

Domenica 26 maggio 2024 dalle ore 15.30 siete tutti invitati per un pomeriggio di ballo in via Zangrilli (zona adiacente alla stazione ferroviaria di Besozzo). Per l’occasione un tratto della via verrà chiuso al traffico per consentire di aprire le danze, accompagnati dal simpatico gruppo GI & GIO LIVE MUSIC, con il besozzese Giovanni Lo faro e Giuseppe Capitale. Un’occasione per stare insieme, condividere una domenica, sedersi per un caffè, per ascoltare musica o per quattro passi o meglio quattro balli.

Iniziativa resa possibile anche grazie alla collaborazione del Centro divers’età, associazione di promozione sociale divers’età. Centro con sede proprio nella via Zangrilli e che per l’occasione sarà aperto anche per far conoscere le attività e i volontari che con passione dedicano il loro tempo alla comunità più anziana oltre alle azioni benefiche organizzate per lodevoli iniziative di carattere sociale.

“Continua l’ottimo rapporto con l’amministrazion comunale – interviene Tiziano Genovesi presidente del Centro divers’età – sempre attenta nel coinvolgere il Centro nelle varie manifestazioni organizzate sul territorio! Visto il buon esito della passata edizione del 25 Settembre 2023 si è deciso di riproporre il “ballo di piazza”. Un momento di buona musica in allegria per coinvolgere anche la domenica amiche ed amici amanti del ballo”.

Alle 17.00 un momento dedicato alle mamme, grandi protagoniste del mese di maggio, con un ospite, Ivan Vecchi, che oltre ad essere un maestro di tennis stimato e apprezzato, coltiva da tempo la sua passione per la musica. Il suo nuovo singolo, “Mamma”, sarà un piacevole omaggio alla mamma, un viaggio attraverso i ricordi, le emozioni e l’amore eterno che lega un figlio alla sua madre. “Un pomeriggio – spiega Francesca Pianese, assessore allo sport del Comune di Besozzo – che potrà rappresentare, con il ballo, il valore dello sport, uno sport che allena il cuore, aiuta a perdere peso, aumenta il carico di energia, migliora il tono generale dell’umore allena la memoria. ..e non da ultimo crea socialità! Un’occasione anche per appropriarsi degli spazi del paese e per vivere momenti anche all’aperto”.