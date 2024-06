Con il corteo storico e la tavolata, comincia la lunga festa del palio di Masnago

Sta per incominciare il lungo percorso che porta, a settembre, al palio di Masnago, giunto alla sua 46esima edizione.

«Il solo dire che si parla della 46esima edizione è già meritorio – ha commentato l’assessore Roberto Molinari – Difficile trovare eventi paragonabili non solo in città, ma anche altrove».

La partecipazione alla grande festa è infatti costante e entusiasta, da parte dei cittadini di quello che ora è un quartiere di Varese ma fino ai primi del 900 era un comune, con la bellezza di sei contrade.

Come sempre, il palio delle sei contrade si sviluppa su due weekend: uno a fine giugno e uno agli inizi di settembre. Nel primo, che sta per cominciare – è previsto nel weekend del 28-30 giugno – si consumano i tornei sportivi, vengono presentati i capitani di contrada e il cencio (l premio in palio per chi vince la tenzone) dell’anno. nel secondo, che quest’anno sarà nel weekend dal 6 all’8 settembre, si svolgeranno le gare in senso stretto, anticipate dalle messe di contrada e arricchite da mostre, bancarelle e altro.

LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DEL TEMA DELL’ANNO

«Il tema dell’anno è “la bellezza della famiglia” – spiega Federica Janeke – E molti degli eventi sono ispirati a questo tema. Il culmine di questa prima fase del palio è nel weekend del 28-29-30 giugno, ma i tornei sportivi di calcio maschile e pallavolo femminile cominciano già il 24, e le finali saranno domenica 30»

Una novità nasce da uno stretto rapporto con i locali della zona: «Nel weekend ci siamo messi d’accordo con i bar della zona perchè potessero ospitare e organizzare concerti di musica dal vivo – continua – Così, venerdì 28 giugno alle 19 ci sarà un tributo a Vasco Rossi con “Sensazioni Forti Mirox” organizzato dal Bar Social di via Caracciolo, mentre sabato 29 giugno l’appuntamento è alle 18.30 in piazza Ferrucci con la band Akustica per il concerto offerto dal Bar Vecchia Masnago».

Sabato però è il giorno della Grande Tavolata del Palio in via Bolchini, e del corteo storico: la prima organizzata per le 19 (consigliata la prenotazione, sul sito www.comunitapastoralemami.it) e il secondo per le 21.30. Un corteo storico, accompagnato dagli sbandieratori e musici lariani, che parte dal Castello di Masnago e arriva sul sagrato della chiesa, dove si terrà in conclusione lo spettacolo “Aequilibrium“, a cura del funambolo Gali. Gran finale poi con i fuochi d’artificio.

Domenica 30 giugno è il giorno della messa solenne (alle 10.30), con il tradizionale rito del faro, l’investitura dei capitani di contrada che guideranno le loro formazioni a settembre e la presentazione del cencio 2024. A seguire pranzo al banco gastronomico (consigliata sempre la prenotazione) con possibilità d’asporto ma solo su prenotazione. Alle 15.30 finale dei tornei sportivi in oratorio e alle 19 cena al banco gastronomico. La conclusione di questo primo weekend del palio sarà uno spettacolo – concerto che presenterà le più belle canzoni pop e classiche: l’appuntamento è sul sagrato della chiesa.

IL CORTEO STORICO, PER RACCONTARE LA MASNAGO MEDIEVALE

Il corteo storico del sabato sera parte dal castello di Masnago e arriva al sagrato della chiesa, con l’intento di riportare l’antico borgo alle sue tradizioni medievali.

«Gli abiti sono confezionati in gran parte a mano e dalla nostra sarta, e sono ispirati ai dipinti medievali del Castello di Masnago – continua Janeke – Gli abiti presentano i particolari delle professioni e degli status sociali dell’epoca: c’è il Castiglione, le damigelle, il vescovo, le cortigiane, i fraticelli, gli alfieri e i popolani. L’idea è di rappresentare la società del medioevo: a farlo sono circa 100 figuranti».

LE GARE DEL PALIO A SETTEMBRE

Nella presentazione del Palio di Giugno, è stato anticipato anche il programma di Settembre, che si terrà il 6-7-8 settembre, anticipato dalle messe di contrada che si svolgeranno il 29 agosto, in preparazione della gran Tenzone.

Un corteo si terrà anche a settembre, ma servirà per presentare le contrade, che sfileranno con il loro stendardo e i loro colori: «Si tratta di corteo aperto, anche ai bambini e ai loro genitori – spiega il capitano della Contrada Castello Rosemarie Contu – Qualsiasi bambino è bene accetto, è un corteo festoso e di appartenenza alle contrade. Inoltre è un’occasione per vivere le vie di Masnago senza le macchine, cosa che non avviene spesso».

Tra le altre iniziative, una mostra della associazione Ammira sui Promessi Sposi: «Si tratta di una mostra legata al tema di quest’anno, che racconta tutte le storie di famiglia che si possono trovare nei Promessi Sposi – Spiega Janeke – per scoprirle, saranno esposti nella cripta della chiesa di Masnago testi e immagini, che mostrerà come nemmeno in quel capolavoro tutte le famiglie siano ideali, ma abbiano le loro fragilità. La mostra sarà aperta da primo settembre a conclusione del palio».

Tra gli eventi anche il concerto di coro Enjoy di Cesano Maderno, con un programma che unisce musica sacra rinascimentale e contemporanea, e brani a cappella pop: si terrà il sabato sera sul sagrato della chiesa.

Da non dimenticare anche le bancarelle «Sono gestite dai cittadini di ogni contrada, e vedono in vendita prodotti tipici spesso realizzati a mano dalle persone delle contrade – spiega Contu – C’è di tutto: dai crackers al miele, dalle creme alle marmellate e ai biscotti. Quest’anno poi cerchiamo mini capi contrada, per coinvolgerli fin da giovanissimi in questo mondo medievale, facendoli partecipare anche alla realizzazione di piccoli oggetti».