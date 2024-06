Cosa fare con i bambini nel weekend del 21, 22, 23 giugno tra Varese e provincia

Tanta pioggia e una giornata di sole, sabato, in questo primo fine settimana d’estate. Nonostante il solsizio la bella stagione tarda a decollare, tanto che la celebrazione della notte di san Giovanni di venerdì sera a Somma Lombardo per i bambini è già stata annullata.

Confermati (o riparati all’interno) altri spettacoli, eventi e laboratori.

EVENTI

VARESE – Sarà aperto come sempre dalle famiglie arcobaleno la colorata sfilata per le vie del centro del Varese Pride in programma sabato 22 giugno dalle ore 17 in piazza Monte Grappa e conclusione dalle 19 ai Giardini Estensi – I dettagli dell’iniziativa

CASTRONNO – Sabato all’area feste c’è MetalHeads for children. Dal pomeriggio truccabimbi, gonfiabili, laboratori creativi e musicali per i bambini e concerto in serata per raccogliere fondi per il Ponte del Sorriso – I dettagli

TAINO – Attorno al suo monumento Taino festeggia il Solstizio d’estate con fuochi d’artificio, laboratori e storytelling nel parco – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Tre giorni di iniziative al parco di Villa Annoni per la Festa del Solstizio, con escursioni tra le lucciole, giochi, sport, microeditoria, attività per bambini e paella – Tutto il programma

TRADATE – La nuova giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone giochi, passeggiate e viaggi spaziali all’EcoPlanetario alla scoperta di nebulose e buchi neri – Scopri qui come partecipare

GEMONIO – Il Palio dei Rioni da venerdì a domenica nell’area di via Curti con gare e giochi tra Martitt, Mirabella, Piazza e San Pietro. Sabato sera la “tregua” a tavola con la spaghettata aperta a tutti – Qui tutte le info

SUMIRAGO – 65 piloti e altrettanti droni provenienti da tutto il mondo sfrecceranno a 200 all’ora il 22 e 23 giugno per la Drone Racing FPV (First Person View), disciplina che combina competizione e tecnologia avanzata – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Sabato c’è Polinfesta, la Festa della famiglia aperta a tutti, non solo agli amici e ai parenti degli ospiti della casa di riposo di via Maciachini, ma a chiunque voglia passare un pomeriggio in compagnia nel bellissimo contesto del Roseto della Pace – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Dal 14 al 24 giugno la 38esima edizione del Palio di Caronno Pertusella – Tutto il programma

UBOLDO – Dal 14 al 23 giugno la 35esima edizione del Palio di Uboldo, dove tra giochi e gare si sfideranno le quattro contrade del paese: Bell, Lazzarett, San Cosma e Taron – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

CASTELLANZA – Sabato 22 giugno alle ore 21 il Cortile del Palazzo Municipale ospita la compagnia Fondazione Onlus Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con lo spettacolo per famiglie “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie” per celebrare i 700 anni dalla morte dell’eploratore autore de Il Milione. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Doppio appuntamento sabato con gli spetacoli proposti dalla compagnia Oplà per la rassegna C’era una volta. Alle ore 10.30 in biblioteca per i bambini dai 3 anni la storia animata Nella Valle dei Mulini, mentre nel pomeriggio il Parco del Seminario arcivescovile ospita la favola itinerante di Alice, con tanti indovinelli dei personaggi del paese delle meraviglie da risolvere – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – È una Cena con delitto condotta da Elis Ferracini ad aprire I venerdì “per” il villaggio il 21 giugno, nel cortile di via Pozzi. Cinque appuntamenti tra spettacoli, musica eteatro dei burattini. Si parte il 21 giugno – Scopri il programma

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

CISLAGO – Sabato mattina torna alla biblioteca di Cislago l’appuntamento con i Piccoli lettori forti di Nati per leggere per bambini dai 3 ai 6 anni – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

LAVENO MOMBELLO – Ospite della Biblioteca sabato 22 giugno sarà l’autrice Manuela Cazzaro che propone ai bambini indicativamente dagli 8 ai 12 anniun laboratorio ispirato al suo libro “Foglie e Roccia. la Leggenda dei Draghi di Finnen” – Come partecipare

TRADATE – Sabato sera al Centro didattico scientifico del Parco Pineta Luca Perri racconta “La scienza di guerre stellari” in una conferenza/quiz interattiva per capire quanto il rapporto fra fantasia e scoperte sia più stretto di quel che si immagini in una relazione che non è a senso unico – L’evento

LONATE POZZOLO – Con Bentornata estate sanato mattina tornano in Biblioteca le letture con laboratorio dedicate ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Partecipazione gratuita – La locandina

ESCURSIONI

MALNATE – L’ultimo evento della stagione per Ecosistema Valle del Lanza permette di conoscere Due Plis e due torrenti, Lura e Lanza, lungo un unico sentiero da imboccare insieme alle Gev sabato a partire dalle ore 9 dalla ex stazione di Valmorea. Il percorso di circa 6km termina ad Uggiate – I dettagli

ANGERA – Domenica mattina alle ore dal museo di Angera parte Mudi 4 kids, una passeggiata dedicata alle famiglie che prevede prove di orienteering e caccia al dettaglio alla scoperta dei tesori della città lungolago e nel borgo – Come partecipare

TRADATE – Sabato 22 giugno la seconda edizione di AstroNatural Project al Centro didattico scientifico di Tradate con possibilità di picnic sui teli con il proprio cestino o usufruendo del del punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino, passeggiate sui sentieri al tramonto e viaggi nell’EcoPlanetario – Il programma

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VENEGONO INFERIORE – Venerdì sera alle ore 20.45 la Biblioteca ospita il primo evento della rassegna c’era una volta che si apre con l’incontro per genitori, educatori e insegnanti “I libri, un viaggio nelle emozioni“, condotto dalla pedagogista Sara Evangelista sull’importanza della fiaba nella fase evolutiva – Scopri di più

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

PER TUTTI – Festa del Solstizio d’estate a Cuggiono. Tre giorni intensi con il Palio dei Rioni a Gemonio e a Varese arriva il Pride 2024 con una nuova madrina – Cosa fare nel weekend