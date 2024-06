Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 21, 22, 23 giugno

A Cuggiono la Festa del Solstizio, tre giorni di incontri, musica e buon cibo. Nello splendido parco di villa Annoni. Gemonio, tre giorni intensi con il Palio dei Rioni. Dalla balera alla politica, riparte la Festa dell’Unità alla Schiranna. Venerdì inaugura la lunga festa, un appuntamento per unire la politica alla cultura. Il Duo Iberico in concerto al Maga. La suggestiva Sala degli Arazzi ospita l’esibizione di Giacomo Arfacchia (clarinetto) e Nicolas Bourdoncle (pianoforte). A Varese arriva il Pride 2024 con una nuova madrina e un mese di appuntamenti. Il più grande evento LGBTQIA+ della provincia avrà una madrina, Romina Falconi, e si estenderà nell’intero mese di giugno. Parata e Pride nightsabato 22.

BODIO LOMNAGO – L’Associazione culturale Amici di Filippo di Bodio Lomnago propone la 15ª edizione del “Premio Filippo Bossi – Immagini per documentare, comunicare, stupire” che si terrà sabato 22 giugno 2024 alle ore 21.00 presso il Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago. Tutte le informazioni

CARNAGO – Spaghetti allo scoglio, gamberoni alla piastra e paella: a Carnago secondo e ultimo weekend per la Festa del Pesce. Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – La Pro Loco di Jerago con Orago inaugura l’estate con la festa Strac da laurà.La festa si svolgerà presso l’area feste al Parco Onetto, dalle 19 a mezzanotte nei giorni 21, 22 e 23 giugno. Tutte leinformazioni

RESCALDINA – Reggaetón, salsa cubana, bachata dominicana e merengue, salsa portoricana, colombiana, cubana, bachata sensual e salsa romantica, Kizomba. A LATINFIEXPO c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi ama la danza latina. Novità 2024, l’area dedicata al country. Tutte le informazioni

VARESE – Giugno in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

EVENTI

LUINO – A Luino un weekend di festa per i 75 anni di Avis. Sabato 22 giugno consegna delle benemerenze e musica dal vivo, domenica 23 un torneo di calcio a 7. L’associazione: “Un fine settimana per ribadire l’importanza di una associazione che nel silenzio, e con tanti sacrifici, si preoccupa di garantire una risorsa indispensabile” – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – C’è fermento a Sumirago per la corsa dei droni: 65 piloti da tutto il mondo sfrecceranno a 200 all’ora. Appuntamento il 22 e 23 giugno per la Drone Racing FPV (First Person View): una disciplina sportiva innovativa che combina competizione e tecnologia avanzata – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al via la stagione degli eventi estivi a Germignaga: il primo appuntamento è con “Riflessi sonori”. Domenica 23 giugno alle 18:30 musica folk e racconti di Matteo Carassini con Araldyca. Nella stessa giornata, il Parco Boschetto ospiterà la terza edizione di “Wellness on the Lake” – Tutte le informazioni

TRADATE – Anche Nebulose e buchi neri nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 23 giugno a partire dalle ore 14,30 101 esperienze tra cielo e terra, tra viaggi nel sistema solare all’EcoPlanetario e avventure nell’area protetta – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Il birrificio artigianale “The Wall” compie dieci anni e li celebra nella sede sulla Varesina con due giorni di festa: 12 birre alla spina (compresa la nuova “dieci”), musica e cibo – Tutte le informazioni

TAINO – Taino festeggia il solstizio d’estate: fuochi d’artificio e musica con Dj Molella. A Taino il giorno più lungo dell’anno si festeggia al Parco ideato da Giò Pomodoro e dedicato ai Quattro Punti Cardinali. Tra benessere, storytelling e il nuovo libro dedicato al paese scritto dalla professoressa Laura Tirelli – Tutte le informazioni

SARONNO – “Senologia al centro” torna a Saronno, visite gratuite in piazza Avis dal 21 al 23 giugno. Aperte le prenotazioni per una visita senologica gratuita per le donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e le donne con età superiore a 75 anni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I Venerdì “per” il villaggio tornano nel cortile di via Pozzi a Busto Arsizio. Cinque appuntamenti nel cortile di via Pozzi tra cene con delitto, cene etniche, musica e teatro dei burattini. Si parte il 21 giugno – Tutte le informazioni

BARASSO – Serata di musica e divertimento a Barasso: Ballando & Cantando con Mario Valente. Il prossimo sabato 22 giugno, la splendida Piazza S. Martino di Barasso si animerà con l’evento “Ballando & Cantando”, organizzato dalla Pro Loco di Barasso con il patrocinio del Comune di Barasso. L’inizio della serata è previsto per le 19 e l’ingresso sarà libero per tutti – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CUGGIONO – A Cuggiono la Festa del Solstizio, tre giorni di incontri, musica e buon cibo. Nello splendido parco di villa Annoni, a contatto con la natura, tanti appuntamenti, compresa una rassegna di microeditoria. E con il piatto simbolo da sempre: la paella – Tutte le informazioni

GEMONIO – Gemonio, tre giorni intensi con il Palio dei Rioni. Tra venerdì 21 e domenica 23 l’area di via Curti ospita gare e giochi tra Martitt, Mirabella, Piazza e San Pietro. Sabato sera la “tregua” a tavola con la spaghettata aperta a tutti – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – “Orago Night Fever”, tutto pronto per la grande festa. In occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, l’Oratorio di Orago è pronto ad accogliere residenti e visitatori per un evento imperdibile – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – A Cuveglio la festa di “Inizio Estate“: un weekend di gastronomia e divertimento. Un evento che promette di essere un’esperienza gastronomica notevole, con un ricco programma di intrattenimento e un menù che soddisferà tutti i palati – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona c’è Polinfesta, una giornata da vivere tra rose e musica con gli ospiti del Centro polivalente. Sabato 22 giugno torna a Induno Olona Polinfesta, la Festa della famiglia aperta a tutti, non solo agli amici e ai parenti degli ospiti della casa di riposo di via Maciachini ma a chiunque voglia passare un pomeriggio in compagnia nel bellissimo contesto del Roseto della Pace – Tutte le informazioni

VARESE – Dalla balera alla politica, riparte la Festa dell’Unità alla Schiranna. Venerdì inaugura la lunga festa dell’Unità di Varese alla Schiranna. Un appuntamento per unire la politica alla cultura – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Festa patronale, il quartiere Don Paolo a Busto Arsizio si prepara ad un weekend speciale. Quest’anno la festa patronale coincide con il periodo dell’annuncio del trasferimento del parroco don Maurizio Bianchi – Ecco il programma

MORNAGO – Due fine settimane con la Festa Alpina di Mornago. Due weekend di festa: 22 e 23 giugno il baccalà alla vicentina, 29 e 30 giugno pappardelle al cinghiale – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

LAVENO MOMBELLO – Sei “docufilm” dedicati alla Palestina in proiezione a Laveno Mombello. L’iniziativa organizzata da ANPI sabato 22 giugno. Appuntamento dalle 20,30 nella Sala Civica di piazza Italia. Presenta la dottoressa Monica Macchi – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Castellanza celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo con uno spettacolo per famiglie. La compagnia Fondazione Onlus Teatro Ragazzi e Giovani di Torino metterà in scena alcuni episodi tratti dal famosissimo racconto Il Milione. Un viaggio nella Venezia del 1271 – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – C’era una volta è il Festival di teatro ragazzi con spettacoli e incontri per famiglie. Partecipazione gratuita il 21 e 22 giugno a Venegono Inferiore a due spettacoli di Oplà teatro e a un incontro con la pedagogista sul valore della fiaba – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il film “Italia K2”, a 70 anni dalla epica spedizione guidata da Ardito Desio. Venerdì 21 giugno alle 21 verrà proiettato il documentario “Italia K2”, in versione restaurata. Al termine della serata, ad ingresso gratuito, verrà anche presentata la mostra “K2 un’impresa italiana 1954-2024” ospitata al Museo Castiglioni – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Terra e Laghi porta “Melina” in provincia di Brescia. Sabato 22 giugno spettacolo con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” ad Angolo Terme – Tutte le informazioni

BESNATE– Con Terra e Laghi “Così tanta Bellezza”. La compagnia teatrale Binario 7 si esibirà per il festival “Terra e Laghi” in piazza Mazzini sabato 22 giugno – Tutte le informazioni

VARESE – La compagnia GTC mette in scena “Antigone, il filo strappato” al Teatro di Varese. All’interno della rassegna AmaTe sabato 22 giugno alle 21 in scena al Teatro di Varese lo spettacolo Antigone, il filo strappato, messa in scena dal Gruppo Teatrale Crennese. Il ricavato andrà a favore di comitato Maria Letizia Verga, fondazione Giacomo Ascoli e musei del Sacro Monte di Varese – Tutte le informazioni

MUSICA

CUNARDO – Inizia la stagione estiva cunardese con la musica. Anche quest’anno l’estate cunardese sarà ricca di eventi di ogni genere – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Ad Origgio musica e parole con “Note in Blu” per il centenario di Rapsodia in Blu. Una serata venerdì 21 giugno una serata dedicata alla intramontabile musica di George Gershwin nel 100 anniversario di Rapsodia in Blu – Tutte le informazioni

ASCONA – Verbano Musica Estate porta ad Ascona l’Orchestra da camera Canova. Sabato 22 giugno l’Orchestra torna sulle rive del Verbano sotto la direzione di Enrico Pagano, con un programma dedicato a Bach e Mozart. Nella tournée estiva tappe anche a Varese e Galliate Lombardo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Duo Iberico in concerto al Maga. La suggestiva Sala degli Arazzi ospita l’esibizione di Giacomo Arfacchia (clarinetto) e Nicolas Bourdoncle (pianoforte). Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

MUSICA – Il 21 giugno a Varese l’ottava edizione della Festa d’Estate Saxofonistica. Con il solstizio d’estate anche la musica si risveglia ed è pronta a risuonare nella nostra Varese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il concerto in piazza a Gallarate del Coro Divertimento Vocale coinvolge bambini e anziani. Quest’anno la grande esibizione all’aperto sarà dedicata alla musica anni Settanta. Ma sarà aperto da un momento speciale, con gli ospiti delle case di riposo cittadine – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Coro Laus Deo di Busto Arsizio celebra 50 anni di musica sacra. Grande concerto dal titolo “Sulle corde dell’anima” il 22 giugno nella Basilica di San Giovanni – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

SARONNO – Saronno inaugura “No Wars”, l’opera di Nannicola in favore della pace. Un’opera contro la guerra è la scultura che da sabato 22 giugno decorerà permanentemente piazzetta Schuster a Saronno. Alle 18 l’inaugurazione – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – La nuova mostra di Claudio Benzoni è alla chiesa di santa Maria Assunta a Gazzada. “Oltre la Soglia dell’Unità Travolgente della Parola”si terrà il 15 e 16 e il 22 e 23 giugno 2024, dalle 17 alle 20, con vernissage sabato 15 alle 17 – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – A Varese l’incontro “Siamo l’Acqua che beviamo”. L’evento è organizzato da Proloco Varese, Itree e Amici della Terra, in collaborazione con il Centro Storico Italiano – Tutte le informazioni

TRADATE – Luca Perri, Marco Colombo ed Adriano Martinoli ospiti del festival della divulgazione scientifica Ate Insubria Olona. La seconda edizione si terrà il 20, il 21 e il 22 giugno. Si parlerà di creature centenarie, lupi e guerre stellari. Sabato 22 si terrà la seconda edizione dell’AstroNatural Project – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Ottant’anni fa il sacrificio dei cugini Giassi, uccisi dai fascisti. Domenica a Sant’Antonino la commemorazione dei due partigiani della Brigata Gasparotto, catturati alla cascina Leopoldina. Una nuova tappa del percorso della memoria anche nella frazione di Lonate Pozzolo – Tutte le informazioni

VARESE – L’adolescenza rubata dalla guerra, al cinema Nuovo di Varese il film “Innocente”. Diretto da Guy Davidi, racconta Israele tramite il suo esercito, con un lavoro che ha richiesto dieci anni per la realizzazione – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Il “dietro le quinte” della vita di Gesù raccontato alla Ubik di Varese. sarà presentato venerdì 21 giugno presso la libreria Ubik in Piazza Podestà a Varese, con inizio alle 18,30 l’ultimo libro di Cristina Petitti di Roreto – Tutte le informazioni

BRINZIO – Incontro con l’autore a Brinzio: Francesco Marazzi, “Le 7 chiavi”. Sabato 22 giugno al Museo della Cultura Rurale Prealpina l’incontro con l’autore in dialogo con Riccardo Prando – Tutte le informazioni

