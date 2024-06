Serata di musica e divertimento a Barasso: Ballando & Cantando con Mario Valente

Il prossimo sabato 22 giugno, la splendida Piazza S. Martino di Barasso si animerà con l’evento “Ballando & Cantando”, organizzato dalla Pro Loco di Barasso con il patrocinio del Comune di Barasso. L’inizio della serata è previsto per le 19 e l’ingresso sarà libero per tutti.

Dettagli dell’Evento

La serata promette di essere un’esplosione di musica e divertimento, grazie alla partecipazione di Mario Valente, che intratterrà il pubblico con una sessione di karaoke e musica dal vivo. Questo evento è l’occasione perfetta per trascorrere una piacevole serata estiva all’insegna della buona musica e della compagnia.

Stand Gastronomico

Oltre alla musica, ci sarà anche uno stand gastronomico che offrirà delizie culinarie per tutti i gusti. È un’ottima opportunità per assaporare piatti locali e passare del tempo in compagnia, godendo della vibrante atmosfera della piazza.