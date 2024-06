C’era una volta è il Festival di teatro ragazzi con spettacoli e incontri per famiglie

“C’era una volta” è il festival di teatro ragazzi promosso da associazione Oplà di Tradata in programma a Venegono inferiore il 21 e 22 giugno. La manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare il Teatro alle persone e le persone al Teatro, stupenda forma d’arte di grande valore sociale, umano, relazionale e culturale per bambini e ragazzi in formazione, famiglie, docenti ed educatori.

“Il nostro lavoro si basa su dei pilastri fondamentali: passione, dedizione, professionalità, divertimento, creatività e collaborazione – raccontano gli attori di Oplà – Queste sono le fondamenta che sostengono la nostra squadra, il lavoro di compagnia, le lezioni in aula e la rete con altre realtà culturali teatrali e sociali del territorio con le quali lavoriamo.”

Le storie e il teatro aiutano il bambino a scoprire il proprio mondo interiore ed emotivo, avvalendosi di una forma giocosa per aiutarlo a comprendere sentimenti, anche quelli più complessi.

Quest’anno il programma prevede due giorni (21 e 22 giugno) sul tema della fiaba a Venegono Inferiore.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo e al patrocinio del Comune di Venegono Inferiore.

Lo spettacolo itinerante “Alice e il furto delle meraviglie” è sempre a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria a QUESTO LINK.

IL PROGRAMMA DI C’ERA UNA VOLTA

Venerdì 21 giugno ore 20.45

I LIBRI: UN VIAGGIO NELLE EMOZIONI

Presso la Biblioteca di Venegono Inferiore



Incontro con la pedagogista Sara Evangelista sull’importanza della fiaba nella fase evolutiva.

La lettura di storie e libretti stimola la fantasia, la curiosità e la creatività: il bambino viene accompagnato in mondi magici o verosimili, può immedesimarsi nei personaggi e ritrovare situazioni a lui note, oppure ancora scoprire nuovi eventi ed imparare esperienze nuove.

L’empatia viene stimolata proprio grazie a questo importante processo di immedesimazione e rielaborazione delle storie e delle emozioni connesse.

Sabato 22 giugno ore 10.30

LA VALLE DEI MULINI

Presso la Biblioteca di Venegono Inferiore

Storia animata per bambini dai 3 agli 8 anni

Nella Valle dei Mulini vivevano uomini, donne e ragazzi che volevano sognare e esaudire i propri desideri. Un giorno però arrivarono le macchine perfette e nessuno sognava più, tranne un sarta di nome Anna.

Sabato 22 giugno

ALICE – STORIA ITINERANTE

Nel parco del Seminario arcivescovile di Venfegono Inferiore

Spettecolo itinerante per famiglie con bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni.

Il Bianconiglio ha fatto uno scherzetto ad Alice e le ha rubato il suo libro preferito. Le ha lasciato una lettera in cui la sfida a cercare nel Paese delle Meraviglie la combinazione che aprirà il lucchetto della cassaforte in cui è nascosto il suo libro.

Ogni numero della combinazione è stato lasciato ad un personaggio del Paese che sfiderà Alice ed il pubblico a risolvere enigmi.

I giocatori dovranno aiutare Alice a ricomporre la combinazione ed a risolvere tutti gli enigmi e giochi che i personaggi gli lanceranno.

I partecipanti verranno divisi in gruppi con partenze scaglionate.

Partecipazione gratuita con prenotazione a QUESTO LINK.

In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Comune di Venegono Inferiore

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e patrocinati da Fondazione Cariplo e dal Comune di Venegono Inferiore.

Per maggiori iformazioni consultare il SITO DI OPLÀ