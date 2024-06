I Venerdì “per” il villaggio tornano nel cortile di via Pozzi a Busto Arsizio

La cooperativa sociale Il Villaggio in città, ormai da 16 anni, promuove e organizza una rassegna estiva rivolta ad adulti, bambini e famiglie con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro e scambio informale tra soci, amici, simpatizzanti e cittadini del territorio.

Quest’anno la rassegna è stata rinominata “I venerdì PER Il Villaggio”, volendo, con l’aggiunta della preposizione PER, indicare anche uno scopo di autofinanziamento, al fine di rendere maggiormente sostenibili le attività della cooperativa. Con quanto sarà possibile raccogliere dalle cene e dall’attività di bar, la cooperativa finanzierà le gite, le uscite, i percorsi laboratoriali ed esperienziali rivolti ai bambini e ragazzi che frequentano a vario titolo i servizi della cooperativa, dai doposcuola ai centri estivi, dall’asilo nido alle comunità diurne.

Così spiegano l’iniziativa da via Pozzi: «Non è l’unica la nostra organizzazione ad essere esposta ai venti della precarietà che questo momento storico mette a dura prova anche realtà durature nel tempo, e noi, tra le tante strade che stiamo percorrendo per restare radicati al nostro terreno e territorio, abbiamo scelto quella della reciprocità. Siamo orgogliosi dell’esperienza che finora abbiamo fatto e mutuiamo questo orgoglio soprattutto dagli incontri con gli ormai adulti, che qualche anno fa erano ragazzi e bambini e che hanno fatto insieme a noi un tratto di strada. Nelle non rare occasioni in cui gli ex bambini vengono a cercarci per un saluto, per vedere cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale, ritroviamo adulti che tengono lo sguardo aperto, che non negano le fatiche fatte e quelle che sono arrivate più di recente, che si sono rimboccati le maniche e con orgoglio, dal loro il nostro, mostrano i risultati che hanno ottenuto: chi il titolo di studio, chi il contratto a tempo indeterminato, chi una casa in autonomia, chi un figlio».

Questo orgoglio spinge gli operatori a mettere in rapporto di reciprocità alla città e ai cittadini, potendo offrire una bella occasione di incontro in cambio di un supporto di presenza ed economico al fine di dare continuità

all’azione sociale psico-pedagogica della cooperativa.

L’incito a partecipare alla rassegna “I venerdì PER Il Villaggio” è aperto a tutti e prenderà il via venerdì 21 giugno con un Cena con delitto, animata dalla compagnia “Il Villaggio teatrale” – regia e conduzione di Elis Ferracini; a seguire venerdì 28 giugno Cena Spagnola e Karaoke, 5 luglio Cena Greca e Quiz “dott. Why?”, 12 luglio Cena Indiana e serata musicale con il concerto “Space Ado & friends” e ultima serata, venerdì 19 luglio, cena messicana e spettacolo di burattini “Cà Burat” di e con Elis Ferracini. Per tutte le serate dalle 19 sarà aperto il servizio bar.

L’ingresso per l’aperitivo e l’intrattenimento è libero, obbligatoria la prenotazione della cena.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, si ringraziano inoltre gli sponsor che hanno deciso di

sostenere la realizzazione dell’iniziativa: BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate,

Peugeout Carlo Mara Silcar, Underground professione SPORT, Ottica Rocchitelli Busto Arsizio.

Per info e prenotazioni:

www.ilvillaggioincitta.it