Al Parco dei punti cardinali di Taino si balla con Dj Molella

Appuntamento sabato 22 giugno alle 22.30. Dopo la serata con il celebre Dj è in programma anche uno spettacolo di fuochi d’artificio

Sabato sera a Taino si balla sulle note più celebri della dance con Dj Molella. L’evento è in programma il 22 giugno, nel cuore delo paese, al Parco dei punti cardinali, con inizio alle 22.30. La serata è l’evento clou della rassegna promossa dalla Pro loco in collaborazione con le associazioni locali per il solstizio d’estate. Il programma completo qui

Maurizio Molella , disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano, sarà dunque ospite del parco dei quattro punti cardinali a TAINO (Varese) il 22 giugno ore 22.30 con la sua musica LIVE.

A seguire è in programma anche uno spettacolo pirotecnico

Biglietti

Ingresso a € 10,00

Ingresso gratuito per disabili e bambini sotto i 14 anni

Prevendita su TicketGate o in loco dalle ore 17.00 Contatti & Informazioni prolocotaino@gmail.com