Terra e Laghi porta “Melina” in provincia di Brescia

Appuntamento in provincia di Brescia, ad Angolo Terme, con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi 2024”. Il Teatro Blu porta in scena sabato 22 giugno lo spettacolo “Melina”.

Con: Andrea Vitali e Cinzia Corazzesi

Regia: Livio Valenti

Testo: Lorenzo Bachini

Cosa succederebbe se un fiore improvvisamente iniziasse a parlare? Quale sarebbe il suo punto di vista sul mondo e sugli esseri umani? “Melina” è una favola originale che parla ai bambini delle meraviglie della natura, della paura della crescita e dei cambiamenti, di come la vita sia un continuo divenire e di come anche il destino, per quanto inevitabile, debba essere affrontato, assecondando i nostri sogni e desideri.