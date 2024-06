Giochi, laboratori e spettacoli per bambini alla Fiera del Des ai Giardini Estensi

Dai giochi da tavolo alla giocoleria circense passando per laboratori artistici e diritti. Tante per bambini domenica 16 giugno ai Giardini Estensi dalle ore 10 alle 19.30

Per tutta la giornata di domenica 16 giugno i Giardini estensi ospitano giochi, laboratori e spettacoli per bambini in occasione della Fiera del Des.

Tra gli oltre settanta banchi dei produttori locali che hanno aderito alla Fiera provinciale dell’Economia solidale, saranno allestite quattro “piazze” dedicate a diverse attività per grandi e piccini.

In particolare la Piazza dei bambini offre per tutta la giornata, dalle ore 10 alle 19.30 un laboratorio artistico a cura della Tana delle costruzioni, un’area nido e gioco con Combinazione (che poi da metà mattina alle 16 propone anche costplay) e il gioco dei diritti con Amnesty international.

Nel pomeriggio poi, dalle 14.30 si affiunge il laboratorio promosso da HomoFaber “Chi semina raccoglie“.

Durante la giornata i bambini più grandi potranno anche giocare con i giochi da tavola di In ludo veritas (sotto la tensostruttura) o con l’escape Room “Viaggio nell’acqua” promossa dal Cast (su prenotazione).

E poi nel pomeriggio spazio a storie e spettacoli con la rappresentazione di Carezze di gigante alle ore 15.30 a cura di Progetto Zattera teatro, le letture per bambini a cura dell’associazione Los Burritos e ancora acrobazie circensi e giocoleria a cura degli artisti dello Sbocc.

La giornata si concluderà alle 21 con uno spettacolo di danze popolari.

Per maggiori informazioni scrivere a fiera@des.varese.it o visitare i siti: www.des.varese.it, www.allafieradeldes.it

QUI la locandinacon il programma completo.