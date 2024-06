La Filarmonica di Saltrio piange il M° Glauco Zanoni, lunedì i funerali e un saluto in musica

Grave lutto per la Filarmonica Saltriese e per tutta la comunità di Saltrio. Si è spento nella notte Glauco Zanoni, storico maestro della Filarmonica che ha guidato per oltre trent’anni.

Tanti i messaggi di cordoglio per quello che è stato, come scrive il sodalizio musicale “Un padre, un marito, un amico per molti, un compagno di banda, un uomo che con la sua bacchetta ha riscritto la storia della Filarmonica”.

A rendere omaggio al M° Zanoni anche il sindaco Maurizio Zanuso con tutta l’Amministrazione comunale di Saltrio: “L’Amministrazione comunale si unisce al dolore e al silenzio della famiglia Zanoni per la perdita del caro Glauco Zanoni, punto di riferimento per la nostra comunità e soprattutto della nostra Filarmonica Saltriese. Per sempre nei nostri cuori“.

I funerali si terranno lunedì 24 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Saltrio, e saranno accompagnati dalla musica della sua amata banda. Per l’ultimo saluto al suo maestro la Filarmonica sta infatti chiamando a raccolta i musicisti di ieri e di oggi: “Se sei stato anche tu un musicista che ha avuto modo di suonare con lui, non importa in quale occasione o formazione, porta il tuo strumento: rendiamogli omaggio insieme alla sua Filarmonica Saltriese. Il ritrovo è alle ore 14:15 fuori dalla chiesa, per la distribuzione delle parti”.