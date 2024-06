“La pulizia di Biandronno? Un’iniziativa dell’azienda” Pietro Parola ringrazia i dipendenti

L’operazione di pulizia compiuta dai dipendenti della Beko a Cassinetta di Biandronno diventa occasione di battibecco elettorale.

La notizia, riportata dal sindaco Massimo Porotti che ringrazia i dipendenti e sottolinea gli ottimi rapporti tra l’amministrazione comunale e le imprese del territorio, viene commentata polemicamente dal candidato sindaco Pietro Parola e dalla sua lista Biandronno Più che, in una nota, specificano: «Ieri dipendenti Beko hanno pulito le strade di Cassinetta e la discussa Piazza Corvi.

Da informazioni assunte direttamente in Beko l’iniziativa non è stata organizzata in sinergia con il Comune, bensi è parte del progetto aziendale “World Environment Day”.

Nonostante l’attuale Sindaco abbia messo in difficoltà i dipendenti togliendo loro i parcheggi di piazza Corvi l’azienda Beko ha dimostrato di essere vicina ai bisogni della comunità.

Un plauso a questa iniziativa voluta ed organizzata totalmente solo da Beko».

