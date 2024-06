La Sette Laghi promuove un ciclo di incontri dedicati ai medici di famiglia sui melanomi

“A fior di pelle. Quando benigno e quando maligno. Percorso diagnostico terapeutico” è il titolo di un ciclo di incontri che il dott. Maurizio Lombardo, dermatologo in forze alla Dermatologia varesina, terrà nei distretti dell’asse Sette Laghi. Sette incontri fino a fine luglio con inizio 19.30.

Particolarmente invitati sono i medici di medicina generale: «È il primo riferimento per il paziente – spiega Lombardo – Con questi incontri ci proponiamo di supportare i colleghi della prima linea nel distinguere i casi meritevoli di analisi e approfondimenti, da indirizzare alla sede ospedaliera, da quelli che invece possono essere esclusi da ogni sospetto, evitando così prescrizioni inappropriate e timori nel paziente. Il rapporto tra specialisti e professionisti delle Cure Primarie è una condizione imprescindibile per il buon funzionamento del nostro Servizio sanitario ».

Gli incontri saranno introdotti dai Direttori di ciascun Distretto: «Il Polo Territoriale nasce per portare i servizi sociosanitari sempre più vicino al cittadino, favorendo l’adesione ai percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione e promuovendo la sinergia tra i professionisti delle Cure Primarie e gli specialisti ospedalieri – aggiunge il Direttore Sociosanitario di ASST Sette Laghi, Giuseppe Calicchio – Questi incontri sono la dimostrazione di come dobbiamo agire, e sono al contempo la premessa affinché il sistema possa funzionare sempre meglio. L’appropriatezza prescrittiva, del resto, è, insieme alla prevenzione, il migliore investimento per la sostenibilità del nostro prezioso servizio sanitario».