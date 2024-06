L’associazione “Sarisc” festeggia 70 anni di storia e impegno sociale

L’associazione, fondata nel lontano 1954, ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per la comunità, distinguendosi per il suo impegno nel sociale, nella cultura, nella storia e nell’ambiente. Il 29 giugno la giornata di festa al Chiostro di Voltorre

Il 29 giugno l’Associazione Culturale Gaviratese SARISC celebra il suo 70° anniversario con una giornata ricca di eventi e celebrazioni. L’associazione, fondata nel lontano 1954, ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per la comunità, distinguendosi per il suo impegno nel sociale, nella cultura, nella storia e nell’ambiente.

Un Abbraccio alla Storia

L’associazione SARISC ha operato con dedizione e sacrificio, ottenendo riconoscimenti non solo in ambito sociale ma anche culturale, storico e ambientale. Questo traguardo è frutto della trasformazione e dell’innovazione che hanno caratterizzato gli ultimi anni, a partire dal 2017. “Sarisc” in dialetto Varesotto è in uso da sempre per indicare il selciato utilizzato nell’antico borgo di “Vultruna” e ha caratterizzato anche il nome degli abitanti specializzati nella realizzazione di strade coi piccoli ciottoli di fiume che formavano un impiantito carrabile.

L’associazione culturale “Sarisc” nasce proprio intorno alla cultura del lago, alla sua tradizione e alla sua conservazione. L’acqua, l’isolino, il lago stesso sono al centro da sempre dello sviluppo delle attività di questa associazione animata dal suo presidente, Santo Cassani, 88 anni, geometra in pensione che nella sua vita lavorativa ha progettato ponti in tutto il mondo ed ora si dedica alle sue grandi passioni: la cultura e la ricerca storica sul territorio.

Un Giorno Speciale

Durante la giornata speciale di sabato 29 giugno, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera di festa e condivisione. Ci saranno intrattenimenti, artisti, musica e danza, creando un ambiente gioioso e celebrativo. Il catering sarà curato da Max Golden Beach di Gavirate, garantendo un’esperienza culinaria di alto livello.

Prenotazioni e Contatti

Per motivi di normativa e spazio, gli inviti saranno nominali. Per la limitazione dei posti, è necessaria la conferma. Contatti per informazioni e prenotazioni: Santo Cassani, Lara Rosso, Daniele Cabrini, Francesco Bosso, Bruno Cresca.

Questo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per guardare al futuro con nuovi progetti e iniziative. L’associazione SARISC continua a essere un faro di cultura e impegno per la comunità di Gavirate e dintorni.

Programma della Giornata

Celebrazione Anniversario – Mattina

Ore 11:45: Drink aperitivo di benvenuto presso la sede di via 1° maggio 7/9, Gavirate (all’interno del Chiostro di Voltorre).

Ore 13:00: Pranzo della tradizione, un momento conviviale per gustare piatti tipici e condividere storie e ricordi.

Festeggiamenti – Pomeriggio

Ore 14:30: Excursus storico, durante il quale verranno presentati i risultati raggiunti e le nuove progettualità dell’associazione. Saranno presenti relatori come Lara Rosso e Tiziana Zanetti, oltre ad altri ospiti in scaletta.

Anteprima: Presentazione del nuovo libro di Santo Cassani, “De Beata Vita” (Sant’Agostino a Casciago).