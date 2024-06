Le Mamme in cerchio propongono Musicainfasce ai piccolissimi

Le Mamme in cerchio di Azzate propongono ai bambini fino ai tre anni Musicainfasce, una nuova esperienza che favorisce lo sviluppo dell’attitudine musicale dei piccolissimi.

L’appuntamento è per venerdì 5 luglio dalle ore 10 alle ore 12 nella sede di via Volta 44 dell’associazione. Durante l’incontro, a partecipazione libera e gratuita, i bambini verranno guidati da Claudia Costantini – insegnante certificata Aigam – all’apprendimento del linguaggio musicale attraverso attività e giochi di ascolto e movimento.

Musicainfasce è una particolare attività proposta da Aigam ai bambini da zero a tre anni e basata sulla Music Learning Theory di Gordon.

Lo scopo dell’attività è favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale del bambino fornendo le basi per la comprensione della sintassi musicale nella fascia d’età in cui la mente è predisposta nel modo migliore a tale comprensione.

«Nei primi tre anni di vita i neonati, attraverso ascolto e i primi tentativi di imitazione della lingua materna, imparano a parlare – spiegano le esperte – Il parallelismo tra apprendimento della lingua madre e apprendimento musicale è alla base dei 60 anni di ricerca su cui si fonda la Music Learning Theory di Gordon. Una teoria che indaga lo sviluppo della voce cantata e dell’intonazione, del senso ritmico e armonico, della coordinazione dei movimenti in relazione alla sintassi musicale e della capacità di discriminazione degli stimoli musicali».

I gruppi prevedono una partecipazione attiva dei genitori, o di un accompagnatore.

Durante l’incontro i bambini vengono guidati informalmente all’apprendimento del linguaggio musicale attraverso attività e giochi di ascolto e movimento. L’unico strumento musicale utilizzato è la voce, in modo da instaurare con i bambini una relazione affettiva diretta ed invogliarli ad “entrare in dialogo” con l’insegnante e i genitori. Gli strumenti del dialogo musicale sono costituiti da un vasto repertorio di brani tonali e ritmici (senza parole), da pattern tonali e ritmici, dall’imitazione, l’ascolto, lo sguardo, il respiro, il silenzio e il corpo in movimento.

La lezione è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra zero e tre anni.